Dauerhaftes Engagement als Ziel

Viernheim.Bürgermeister Matthias Baaß und Erster Stadtrat Jens Bolze sind am Freiwilligentag in Viernheim unterwegs und schauen bei den Projekten vorbei. „Wir haben da etwas Einmaliges erlebt“, zeigt sich Bolze beim Abschlussfest am Rhein-Neckar-Zentrum beeindruckt von den über 1000 Helfern, die stundenlang im Einsatz waren. Die Vereine und Einrichtungen hätten eine „enorme Bandbreite“ an Tätigkeiten angeboten. Bürgermeister Matthias Baaß betont, dass man am Freiwilligentag nicht in erster Linie möglichst viele Menschen einmalig zum Arbeiten gewinnen möchte. „Unser Ziel ist es, dass die Helfer hängen bleiben und sich dauerhaft bei Vereinen und Gruppen engagieren“, betont Baaß.

Landrat Christian Engelhardt ist stolz darauf, dass die Menschen im Kreis Bergstraße so engagiert sind. „Die Anzahl der Projekte im Kreis ist schon herausragend, wenn man sie in Relation zum gesamten Metropolregion-Gebiet sieht“, sagt Engelhardt. Der Landrat war auch selbst als Helfer im Einsatz. „Ich habe mitgeholfen, den Ententeich im Vogelpark in Lorsch zu reinigen“, berichtet Engelhardt beim Abschlussfest auf dem Stadtplatz und fügt lachend hinzu: „Bevor ich nach Viernheim gefahren bin, musste ich mich erst einmal komplett umziehen.“ su

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018