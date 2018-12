Defekt im Umspanner

Viernheim.Ein Klacken in der Lampe, der Computer stürzt ab: Gegen 14.20 Uhr ist gestern der Strom in Viernheim ausgefallen. „Ursächlich war ein Schaden im Umspannwerk“, hieß es in einer Mitteilung der Stadtwerke. „Die Versorgung konnte kurz nach 15 Uhr wiederhergestellt werden.“ Die Störungshotline war überlastet, dort gab es erst gegen 16 Uhr wieder ein Durchkommen. Der Geschäftsführer der Stadtwerke

