Defekte Fahrräder ganz schnell wieder flott machen

viernheim.Bei der ausgiebigen Fahrradtour in der Region ist plötzlich die Luft raus. Wer einen Plattfuß hat und nicht über das nötige Werkzeug verfügt, muss seinen Drahtesel wohl schieben. Aber auch wenn die Satteltasche gut gefüllt ist braucht es die entsprechenden Kenntnisse. Wie flicke ich einen Schlauch, wie montiere ich Vorder- oder Hinterrad ab und wieder drauf?

Auf all diese Fragen gab es am Samstagnachmittag beim Pannenworkshop im Treff im Bahnhof (TiB) die passenden Antworten. „Kleinere Fahrradreparaturen selbst meistern!“ lautete das kostenlose Angebot, das in Zusammenarbeit des Umweltvereins Kompass, des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC und dem Stadtteilbüro Ost organisiert und durchgeführt worden ist. Es ging darum, zu wissen, welches Werkzeug im Pannenfall benötigt wird und wie man sich selbst helfen kann. Unter der Leitung von Helmut Träger zeigten Adriano Virga und Hans-Gerd Pröpper, was bei den kleinen Schäden zu tun ist.

Die meisten Radfahrer hatten ihr eigenes Gefährt mitgebracht, um daran die Tipps gleich in die Tat umzusetzen. Es standen aber auch Demoräder zur Verfügung, an denen man herumschrauben konnte. Dabei war der eine oder andere Trick der Fachleute durchaus hilfreich. Natürlich bekommt man schmutzige Hände, wenn man Reifen, Kette oder die Schaltung repariert. Wer das nicht möchte sollte bei seinen Touren Handschuhe mit einpacken.

Die Fahrradwerkstatt im TiB ist übrigens das ganze Jahr über geöffnet, immer dienstags von 15-17 Uhr, außer in den Schulferien. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019