Deftige Klatsche und ein Remis

Viernheim.Die beiden Viernheimer A-Ligisten sind in dieser Saison der Staffel II weiterhin nur Punktelieferanten. Das war auch an diesem Wochenende nicht anders. Die Reserve des TSV Amicitia II kam nach dem Sieg im Lokalderby diesmal wieder deutlich unter die Räder, kassierte auf eigenem Platz gegen den Tabellenzweiten SKV Sandhofen eine deftige 0:7-Niederlage. Auch die SG Viernheim konnte trotz Heimvorteils nicht gewinnen und musste sich gegen den SC Käfertal letztlich mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben.

TSVA Viernh. II – Sandhofen 0:7

Die Reserve der Blau-Grünen konnte aus dem Sieg im jüngsten Lokalderby kein Selbstvertrauen tanken. Gegen den Tabellenzweiten SKV Sandhofen steuerten die Südhessen sogar einem Debakel entgegen. Nach einer Stunde hatte es schon sieben Mal hinter dem bedauernswerten Torhüter Martin Rheingans von den A-Junioren eingeschlagen. Danach ließen es die Mannheimer aber etwas gemächlicher angehen und schonten die Platzherren.

Mit gleich fünf Akteuren aus dem eigenen Nachwuchs fehlte den Viernheimern die nötige Erfahrung, die man im Seniorenbereich auch in einer A-Klasse braucht. Dazu fehlte bei den etablierten Kickern das spielerische Potenzial. Natürlich machte sich auch bemerkbar, dass in den vergangenen Wochen kein geordneter Trainingsbetrieb möglich war.

Die einseitige Partie war schon zur Pause entschieden, denn bis zu diesem Zeitpunkt lag Sandhofen nach Treffern von Sergio Lo Porto, FabioDe Luca, Christoph Riegel, Hakan Cakmak und Steffen Uhrig uneinholbar mit 5:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel legten Uhrig und De Luca noch zwei Tore nach.

SG Viernheim – SC Käfertal 1:1

Die Orangenen können im neuen Jahr einfach nicht mehr gewinnen. Dabei war auch im Nachbarschaftsderby gegen den SC Käfertal mehr möglich als das 1:1-Unentschieden. Es war aber alles wie schon in den Wochen zuvor. Die Abwehr war erneut alles andere als sattelfest und die Angreifer brauchen momentan einfach zu viele Chancen, um ein Tor zu erzielen.

Dazu kam der frühe Rückstand, für den Christopher Steinhauer schon in der fünften Minute sorgte. Es dauerte einige Zeit, ehe sich die Hausherren von diesem Schock erholt hatten. Die Bemühungen um den Ausgleich wurden schließlich kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnt, als Oguzhan Köse den Treffer zum 1:1 markierte (36.).

Nach dem Wiederanpfiff wogte die Partie hin und her, zu viele Fehler im Angriffsspiel verhinderten aber immer wieder gute Möglichkeiten. So blieb es bei der Punkteteilung, die keinem der beiden Teams so richtig half. Käfertal bleibt im Niemandsland der A-Klasse. Die Viernheimer konnten mit dem einen Zähler aus dem Remis immerhin zwei Plätze gutmachen. JR

