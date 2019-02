Deftige Niederlage

Viernheim.Fußball-A-Ligist SG Viernheim hat sein jüngstes Testspiel ordentlich in den Sand gesetzt. Bei der höherklassig spielenden FSG Riedrode verlor das Team deutlich mit 0:9. Schon zur Pause lag der hessische Bezirksoberligist mit 4:0 klar in Führung, legte im zweiten Abschnitt aber trotzdem weiter nach.

Die Orangenen mussten in dem Freundschaftsspiel auf Stammtorhüter Dennis Steiner verzichten und konnten keinen gelernten Ersatzkeeper aufbieten. Das war der entscheidende Grund für die deftige Schlappe. Die Hausherren waren in allen Belangen überlegen und ließen den Viernheimern nicht den Hauch einer Chance. Das Team des neuen Trainers Ümit Erdem konnte nur eine gute halbe Stunde mithalten und kassierte dann innerhalb von sechs Minuten vier Gegentreffer.

Bis zum ersten Punktspiel im neuen Jahr gilt es für die Orangenen nun, die Schwachstellen auszumerzen. Dazu dienen in erster Linie die Trainingseinheiten, zudem stehen einige Testspiel an. Am heutigen Samstag (14 Uhr) sind die Viernheimer bei der SG Hüttenfeld, Tabellenführer der hessischen C-Klasse, und tragen dabei die Favoritenbürde. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.02.2019