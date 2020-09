Deftige Schlappe für Blau-Grüne

Viernheim.Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim konnte am Sonntag die erwartet schwierigen Aufgaben nicht lösen und kassierten Niederlagen. Dabei durfte die SG Viernheim bei der 0:1-Niederlage gegen Phönix Mannheim zumindest an einem Punktgewinn schnuppern. Für die Reserve des TSV Amicitia gab es dagegen beim ASV Feudenheim eine deftige 2:8-Schlappe.

ASV Feudenheim – TSV Amicitia Viernheim 2 8:2 (4:1)

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde war die Partie beim Stand von 3:0 früh entschieden. Nils Maldinger (13.), Manuel Barbuto (14.) und Christian Reinhardt (18.) hatten innerhalb von fünf Minuten die Weichen auf Sieg gestellt. Daran änderte auch der Anschlusstreffer durch Marvin Nehring nichts (32.), denn die Platzherren stellten durch Barbuto den alten Abstand noch vor der Pause wieder her. Nach Barbutos drittem Treffer (55.) war Patrick Bawoll zwar für Viernheim erfolgreich (58.), anschließend erzielte Feudenheim durch Emin Köse (74.), Vito Pascullo (75.) und erneut Maldinger (88.) aber noch weitere Tore zum klaren Erfolg. Der ASV steht jetzt auf Platz sieben, während die Südhessen als Elfter den Blick in der Tabelle nach unten richten müssen. Am kommenden Sonntag soll deshalb gegen Wallstadt 2 endlich wieder gepunktet werden.

SG Viernheim – MFC Phönix Mannheim 0:1 (0:0)

Gegen die zuletzt stark aufspielenden Gäste gab es für die Orangenen eine knappe Heimniederlage. Bis zur Pause wurde den Zuschauern Magerkost geboten. Über den Kampf zum Spiel zu finden, schien die Taktik zu lauten. Schiedsrichter Nedzad Suljkanovic musste immer wieder genau hinschauen, verteilte neun gelbe Karten.

Auch nach dem Seitenwechsel konnte sich keine Mannschaft entscheidend in Szene setzen, weil die Torchancen beiderseits nicht genutzt wurden. Dass es am Ende dennoch einen Sieger gab, lag an Sanel Kuko. Der Co-Trainer der Mannheimer war zur Pause eingewechselt worden und erzielt nach einer Stunde das Tor des Tages. Die Mannheimer kletterten auf Tabellen-Platz drei, die Orangenen befinden sich mit drei Punkten auf Platz 13, und damit in Abstiegsgefahr. Am kommenden Sonntag geht es zum Tabellenführer SKV Sandhofen. JR

