Dem Favoriten lange Zeit Paroli geboten

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia hat den Test beim badischen Verbandsligisten SG Heidelberg-Kirchheim mit 1:2 verloren, konnte dem höherklassigen Favoriten aber lange Zeit Paroli bieten. Entsprechend zufrieden war hinterher auch Trainer Uwe Beck. „Wir haben über weite Strecken mithalten können, in der letzten Viertelstunde zollte unser intensives Auftreten dann aber seinen Tribut.“

Die Blau-Grünen begannen engagiert und überraschten die Hausherren immer wieder durch schnell vorgetragene Konter. Solch ein Gegenstoß führte in der 14. Minute sogar zur Führung, als Timo Endres ein präzises Zuspiel von Kapitän Laurenz Baaß verwerten konnte. Kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Heidelberger zum Ausgleich, dem ein individueller Abwehrfehler der Gäste vorausging.

In der zweiten Halbzeit dominierte dann der Verbandsligist, biss sich aber immer wieder an der Defensive der Südhessen fest. Erst als bei den Blau-Grünen im Schlussabschnitt die Kräfte schwanden, erzielten die Gastgeber noch den Siegtreffer.

Am Samstag (12 Uhr) geht es für den Kreisligisten TSV Amicitia weiter. Dann sind die Viernheimer bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Waldmichelbach zu Gast, die in der Kreisoberliga Bergstraße Platz acht belegt. Ernst wird es am 10. März mit dem ersten Punktspiel des neuen Jahres im heimischen Waldstadion gegen die TSG Lützelsachsen. JR

