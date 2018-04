Dem Frühling auf der Spur

Anzeige

Viernheim.Wie in jedem Jahr bot die Schülerbetreuung – das Lernmobil an der Schillerschule in Viernheim in der ersten Woche der Osterferien eine Ferienbetreuung an. Unter dem Motto „Auf der Suche nach dem Frühling“ wurde fleißig gebastelt, gespielt und der Frühling entdeckt. An den ersten beiden Tagen wurde mit einem gemütlichen Frühstück gestartet. Danach konnten die Kinder in verschiedenen Kreativ-Workshops mit Wolle, Ton und Perlen Osterkörbchen oder lustige Osterhäschen herstellen. Außerdem gab es ausreichend Zeit zum freien Spiel.

Am dritten Tag ging es für die Kinder mit der OEG nach Mannheim, wo ein Besuch des Planetariums anstand. Es war ein sehr interessanter Tag, der alle in die Weiten des Weltalls entführte. Den letzten Tag verbrachten sie in den Räumen der Betreuung und hatten viel Bastelspaß beim Marmorieren von Ostereiern. Die Effekte waren faszinierend – jedes Ei sah anders aus. Am Nachmittag hieß es dann: „Der Osterhase kommt!“ und es fand eine große Osterkörbchensuche statt.

Es war wieder eine tolle und abwechslungsreiche Ferienwoche, die den Kindern und den Betreuern viel Spaß gemacht hat. red