Dem Tabellenführer keine Chance gelassen

Viernheim.Am Ende gab es kein Halten mehr: Die Handballer des TSV Amicitia feierten ausgelassen den Derbysieg beim TSV Birkenau. Die Viernheimer hatten aber nicht einfach nur gewonnen, sondern den bisherigen Tabellenführer der Badenliga mit 36:25 regelrecht demontiert. „Das ist der perfekte Abschluss eines insgesamt nicht so erfolgreichen Jahres“, lobte Abteilungsleiter Ralf Schaal das Team, das bis zum Schlusspfiff an die eigenen Fähigkeiten glaubte, sich nicht aufgab und die eigene Stärke eindrucksvoll demonstrierte.

Der Spitzenreiter dagegen überraschte mit einer schwachen Vorstellung und hatte dem Viernheimer Spiel überhaupt nichts entgegen zu setzen. Nur in den ersten Minuten konnten die „Falken“ mithalten und viermal die Führung der Gäste ausgleichen. Vom 4:4 aus zog der TSV Amicitia das Tempo an und zog durch König und Hubert auf 4:8 davon. Die Viernheimer hielten diesen Vorsprung konstant und überstanden auch Unterzahlphasen, ohne in Bedrängnis zu kommen.

Dynamische Viernheimer

Die Abwehr setzte Birkenau ständig unter Druck, so dass der TSV häufig in die Zeitspiel-Situation geriet. Im Angriff agierten die Südhessen äußerst dynamisch. Dem großen Abschlusswillen hatten sie die nächste Trefferserie zu verdanken: Seib (2) und Geisler (3) erhöhten vor der Pause von 11:14 auf den 11:19-Halbzeitstand.

Da durften sich die Viernheimer aber noch nicht zu sicher sein – denn schon im Hinspiel führte man mit sieben Treffern zur Pause und musste sich am Ende doch geschlagen geben. Doch für das Hessen-Derby in der Badenliga hatte der TSV Amicitia die notwendige Einstellung mitgebracht und ließ sich die Punkte nicht mehr nehmen. Und auch von zwei roten Karten ließen sich die Mannen von Frank Herbert und Mirco Ritter nicht irritieren.

Kurz nach dem Seitenwechsel musste Julius Herbert, der unaufhörlich in der Abwehr geackert hatte, mit der dritten Zeitstrafe das Spiel vorzeitig beenden. Nach 45 Minuten folgte Jannik Geisler, der nach einer undurchsichtigen Situation rot sah. Zu dem Zeitpunkt führte seine Mannschaft mit 19:28 – weil Birkenau auch im zweiten Durchgang nicht ins Spiel fand. Kamen die Spieler doch einmal durch den Abwehrverband des TSV Amicitia, machte Patrick Koch seinen Kasten dicht. Auf der Gegenseite glänzten die Viernheimer Angriffsspieler mit einer hohen Chancenverwertung. Angetrieben vom überragenden Spielmacher Holger Hubert, bauten die Blau-Grünen ihren Vorsprung auf elf Tore aus, den sie bis zum Schlusspfiff für sich behaupteten.

In der Tabelle schieben sich die TSV-Amicitia-Handballer auf Rang sieben vor, der TSV Birkenau büßt dagegen durch die Niederlage die Tabellenführung ein. Auf dem ersten Platz steht jetzt der HC Neuenbürg – es ist der nächste Gegner für Viernheim. Die Partie findet am 26. Januar statt.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Raul Lázaro Garcia; Pal Megyeri, Jan Willner 1, Ronny Unger 1, Dominik Seib 5, Julius Herbert 1, Robin Helbig 1, Philipp Schmitt 1, Jannik Geisler 4, Tobias Seel 5, Holger Hubert 10/5, Marcel König 7.

Info: www.handballinviernheim.de/mannschaften

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018