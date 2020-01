Demenz-Ratschläge stoßen auf großes Interesse

Viernheim.„Ist es noch Vergesslichkeit oder schon eine beginnende Demenz und was ist der Unterschied zu Alzheimer?“ Solche Fragen und zahlreiche mehr mussten fünf Experten bei einer Informationsveranstaltung des Demenznetzes Viernheim in der Kulturscheune beantworten, zu der gut 70 Besucher gekommen waren. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Kultur, Bildung und Soziales, der Stadtbücherei und durch Unterstützung der Sparkassenstiftung Starkenburg wurde vielen Interessierten eine gelungene Plattform geboten.

„Da war doch noch was…!“ lautete die Überschrift und schnell gingen Fragesteller und Experten ins Detail. Auf dem Podium saßen mit Diplom-Psychologin Martina Schnitzler, Seniorenberaterin Beate Preuss, Neurologe Nikolaj Niedermaier, Internist Joachim Grieshaber und Pfarrer Markus Eichler fünf ausgewiesene Fachleute, die sich tagtäglich mit dem Thema Demenz befassen. Am Ende gab es unter anderem den Ratschlag, vorhandene Hilfe unbedingt anzunehmen, denn allein könne man diese Herausforderung nicht bewältigen. Moderator Harald Hofmann freute sich über das große Interesse an dem Thema, „mit dem sich über kurz oder lang jeder beschäftigen muss“, sei es als Betroffener oder als Angehöriger. „Stellen Sie Fragen, die können gerne auch auf einem Bierdeckel anonym notiert werden“, forderte Hofmann zu einer regen Teilnahme auf. Sparkassendirektor Jürgen Schüdde hatte nicht nur einen 1000-Euro-Spendenscheck für die Veranstalter mitgebracht, sondern schilderte auch seine eigenen Erfahrungen, die er im Familienkreis mit der Erkrankung gemacht hat.

„Das Kurzzeitgedächtnis lässt im Alter nach, das ist ganz normal. Es ist nicht immer gleich der Beginn einer Demenz, wenn man etwas vergisst“, konnte Martina Schnitzler eine Frage beantworten und riet davon ab, im Internet nach einer Diagnose zu suchen. Auch für eine mögliche Aggressivität des Erkrankten hatte sie eine Erklärung parat, „denn das ist ein Angstverhalten und passiert meist nur in bestimmten Situationen, die man erkennen muss und später vermeiden sollte“. Sie riet zu sensibler Kommunikation.

Was der Alkohol im Vorfeld und während einer Erkrankung bewirken kann, erklärten die beiden Ärzte. „Alkohol ist ein Nervengift, das sicher nicht zu einer Verbesserung führt. Gegen ein Bierchen am Abend, um besser einschlafen zu können, ist aber nichts einzuwenden“, so Niedermaier. Grieshaber sieht auch nichts Verwerfliches in einem Gläschen Wein. „Vererbbar ist Demenz nicht“, lautete die Antwort auf eine weitere Frage aus dem Publikum.

Laut Pfarrer Eichler hat die Kirche keine direkten Angebot für Demente. „Das können andere Institutionen besser. Natürlich stehen wir Angehörigen beratend und begleitend zur Seite. Schließlich gilt die Menschenwürde immer, auch bei schwerwiegenden Erkrankungen.“ Welche Möglichkeiten sich bieten, darüber informierte Seniorenberaterin Preuss. „Es gibt viele Angehörige, die nicht in Viernheim wohnen wie der Erkrankte. Denen erläutern wir über das Demenznetz die Angebote an Wohnformen wie Pflegeheimen und Kurzzeitbetreuung, aber auch an technischen Hilfsmitteln als Gedächtnisstütze im Alltag.“ Weitere Tipps und Ratschläge finden sich in zahlreichen Werken der Stadtbücherei.

