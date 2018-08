„Demokratie heißt mitgestalten“

Viernheim.Vier Wochen lang machen die Viernheimer auf ihr Engagement für die Gesellschaft aufmerksam – und alle können hingehen, zuhören, zuschauen und mitmachen. Der September ist der „Monat des Ehrenamts“, der mit unzähligen Veranstaltungen zeigen will, was in Viernheim tagtäglich ehrenamtlich geleistet wird. Vereine, Selbsthilfegruppen, Institutionen und Initiativen haben entweder bereits geplante

...