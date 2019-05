Demokratie stärken

Die Schüler der Albertus-Magnus-Schule haben abgestimmt. Zwar wirken sich die Ergebnisse der „Juniorwahl“ nicht direkt auf das Europäische Parlament aus. Das Projekt kann jedoch eine wichtige Stärkung für das demokratische System sein, sowohl in Deutschland als auch in Europa.

Bei der Landtagswahl im Herbst 2018 gingen in Viernheim weniger als 60 Prozent der Stimmberechtigen an die Urnen. Bei der letzten Europawahl gaben hier sogar lediglich 37,8 Prozent der möglichen Wähler ihre Stimme ab. Wissenschaftler erkennen in der deutschlandweit niedrigen Wahlbeteiligung nicht unbedingt ein Desinteresse an Politik, wohl aber eine Unzufriedenheit mit aktuellen Politikern. Diese Unzufriedenheit wirkt sich auf das Verhältnis der Bürger zu politschen Institutionen aus.

Die „Juniorwahl“ kann helfen, jungen Menschen diese Institutionen wieder näherzubringen. Denn die Jugendlichen machen dabei nicht nur ihr Kreuz, sondern sind auch als Wahlhelfer aktiv. Sie klären ihre Mitschüler über die Wahlgrundsätze auf, kontrollieren Listen und organisieren die Auszählung.

So erfahren die Jugendlichen aus erster Hand, wie Demokratie funktioniert. Später gehen sie dann hoffentlich auch regelmäßig zu den echten Wahlen. Und manche werden vielleicht sogar zu Politikern, die wieder mehr Menschen an die Urnen locken.

