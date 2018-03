Anzeige

Dieses Jahr hat der Ehrenamtsmonat den Zusatz „Demokratie heißt Mitgestalten“. Dieser Vorschlag kam aus der Steuerungsgruppe nach einem Treffen im vergangenen Herbst. Die Jusos in Viernheim haben beispielsweise vor, einen „Demokratie-Slam“ zu veranstalten. Auch der Vereinsfrühschoppen am 30. September, der sich mit der Rolle der Vereine in der Zivilgesellschaft und als Gemeinschaftsstifter auseinandersetzt, passt zu diesem erweiterten Motto. Weitere Ideen für Veranstaltungen sind offene Singstunden des Frauenchors oder ein Tanzsporttag des TC Rot-Weiß. Der Eine-Welt-Laden will sich mit einer „Fairen Woche“ beteiligen. bur

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.03.2018