Demonstration auf Apostelplatz

Viernheim.Unter dem Motto „Viernheim for Future“ ist am Freitag um 17 Uhr eine Demonstration auf dem Apostelplatz geplant. Damit soll für eine bessere Klimapolitik geworben werden. Offizieller Veranstalter sind die Grünen. Wie deren Erster Vorsitzender Helmut Träger im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ erklärte, hat das jedoch vor allem organisatorische Gründe. Die Initiative sei von Viernheimer Bürgern und speziell von Elternbeiräten der Schillerschule ausgegangen. Mit den von Schülern in vielen Städten organisierten „Fridays for Future“ habe die Veranstaltung keine direkte Verbindung. In einer Pressemitteilung rief eine Elternbeirätin Großeltern, Eltern, Schüler, Lehrer und Erzieher dazu auf, sich an der Demonstration zu beteiligen. fhm

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.05.2019