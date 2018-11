Den digitalen Wandel mitgestaltet

viernheim.Nach fast 35 Jahren im Dienste der Stadtbücherei ist Elvira Gangnus-Reeb, Leiterin der Bibliothek in Viernheim, in den Ruhestand gegangen. Verabschiedet wurde sie im Kreis vieler Kollgen von Bürgermeister Matthias Baaß, auch Alt-Bürgermeister Norbert Hofmann war bei der kleinen Feierstunde in der Kulturscheune dabei.

Gangnus-Reeb entdeckte schon früh in ihrem Leben die Liebe zum Buch. Die studierte Diplom-Bibliothekarin hatte die Verantwortung für das Funktionieren der Stadtbücherei, deren Modernisierung und Optimierung. „Immer wieder mussten Neuerungen wie EDV, neue Medien oder ,Onleihe’ in den Alltag der Stadtbücherei eingebaut werden“, betonte Baaß. Ihr größtes Projekt sei aber der Umzug vom Bürgerhaus in die Stadtbücherei, in die außergewöhnlich modern umgestalteten alten Tabakscheunen gewesen.

Gangnus-Reeb habe es verstanden, ein tolles Büchereien-Team zu bilden und zusammen mit allen Mitarbeitern Interessen der Lesekunden zu erspüren, den Buch- und Medienbestand – dem Viernheimer Lokalkolorit entsprechend – zu bestücken und den digitalen Wandel mitzugestalten. Baaß attestierte der beliebten Büchereileiterin ein loyales Miteinander, eine stets vertrauensvolle und zielorientierte Sacharbeit mit den parlamentarischen Gremien.

Knapp 31 Jahre lang hat Klaus Stöppel, Leiter des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales, mit Elvira Gangnus-Reeb erfolgreich zusammengearbeitet. „Die Arbeit in der Stadtbücherei hat mir großen Spaß gemacht und mich auch erfüllt“, lautet das Fazit der künftigen Pensionärin. Besondere Dankesworte richtete sie an die Adresse ihres Bücherei-Teams: Michael da Silva, Patricia Weidner, Iris Helbig, Heike Lang, Ute Lorenz, Michaela Frößinger und Petra Kempf. red/bur

