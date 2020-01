Den Europäischen Fernwanderweg entlang

Viernheim.Während der Winterwanderung des Ski-Clubs erschließen sich die Teilnehmer Informationen über Land und Leute sowie über Geschichte und Besonderheiten der Region. So war es auch bei der ersten Winterwanderung im neuen Jahr, die Georg Broos geplant und geführt hatte.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kam die Gruppe über Weinheim und Bensheim nach Reichenbach, wo die Tour auf dem mit einem gelben Quadrat markierten Wanderweg gleich steil aufwärts zum Borstein und zum Ehrenmal des Odenwald-Klubs (OWK) führte.

Durch den ehrenamtlichen Einsatz vieler OWK-Mitglieder bei der Markierung der Wanderwege und bei der Landschaftspflege wurde der Odenwald auch international bekannt, denn der Deutsche Tourismusverband konnte mehrere besonders gepflegte Wanderwege im Odenwald als Wege in herrlichen Landschaften empfehlen. Am Ehrenmal für die gefallenen Mitglieder in den beiden Weltkriegen wurde mit einem kleinen Drink auf das Wanderjahr 2020 angestoßen. Es war zugleich auch ein Gruß an den OWK Viernheim, der mit durchschnittlich 60 Teilnehmern bei jeder Wanderung einer der aktivsten OWK-Ortsgruppen in Hessen ist. Die herrliche Aussicht auf die Weite des hessischen Rieds rundete diese kurze Rast ab.

Vorbei an Rinden-Kapelle

Doch die 20 Wanderer des Ski-Clubs sollten noch mehr Überraschungen erleben. Immerhin war man hier auf dem Europäischen Fernwanderweg, der in Irland beginnt, durch elf europäische Länder führt und nach 4000 Kilometer in Istanbul endet, unterwegs. Unterhalb der Ludwigshöhe staunten die Viernheimer über ein Jerusalem Friedensmal, das 2015 auf einem privaten Grundstück geschaffen wurde. Auf einem Gedenkstein kann man lesen: „YERUSHALAYIM 3000 Kilometer – ein Ruf voller Liebe nach Freiheit für den Menschen, dass wir alle Zäune im Miteinander überwinden und unseren Halt nicht hinter Zäunen der Ideologie suchen“.

Vorbei am Fürstenlager mit seinem wertvollen Baumbestand führte der Weg zur Rinden-Kapelle, deren Außenmauern mit Baumrinde verkleidet sind. Wie diese originell gestaltete Kapelle steht auch die Evangelische Kirche auf der Anhöhe oberhalb von Bensheim-Auerbach. Die Wanderung er Viernheimer endete in der Alten Dorfmühle, die erst kürzlich in einer Fernsehsendung als besonders originell vorgestellt worden war.

Für die Teilnehmer wurden die neun Kilometer lange Wanderung zu einem außergewöhnlichen Erlebnis, wofür sie Georg Broos dankten. Vom Bahnhof Auerbach ging es schließlich mit der Bahn nach Weinheim und dann mit der OEG zurück nach Viernheim. H.T.

