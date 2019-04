Den ganzen Körper trainieren

Viernheim.Das Ganzkörpertraining nach Joseph Pilates kombiniert Atemtechnik, Kraftübungen und Stretching. Im Zentrum stehen Bauch, Hüften, Po und Rücken. Pilates entspannt und dehnt auf sanfte Weise die tiefen Muskeln. Der Körper wird straff und geschmeidig, die Haltung aufrecht. Die Bewegungen werden bewusst und mit Konzentration ausgeführt. Dadurch können hartnäckige Verspannungen gelöst werden. Die Übungen sind sehr effektiv und zeigen rasch Erfolge. Für den Kurs im Familienbildungswerk sind keine Vorkenntnisse nötig. Beginn ist am 9. Mai, immer donnerstags von 9 bis 10 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt 110 Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter 06204-929620 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019