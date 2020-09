Den Pflanzen fehlt das Wasser

Viernheim.Ein Feld vertrockneter Maispflanzen begrüßt die Autofahrer, die an diesem Spätsommermorgen in den Straßenheimer Weg einbiegen. In den vergangenen Monaten hat es insgesamt wieder viel zu wenig geregnet, weshalb auch die Viernheimer Landwirte mit weniger Ertrag rechnen müssen.

Günter Wolk steht auf seinem Hof am Straßenheimer Weg und kündigt schon zu Beginn des Gespräches an, er könne stundenlang über die Probleme der Landwirte sprechen. Über die viel zu trockenen Monate April und Mai. Über die zugeteilte Menge an Wasser, die er jährlich zur Beregnung nutzen darf. Über die Entscheidung, welche Pflanzen er nun bewässert und welche er sich selbst überlässt. Und über die Wertschätzung der Lebensmittel in der heutigen Gesellschaft im Großen und Ganzen.

Doch das führe zu weit, sagt Wolk, und belässt es bei 2020: „Im Frühjahr konnte man schon abschätzen, dass dieses Jahr kein gutes für uns wird.“ Die Monate April und Mai seien viel zu trocken gewesen. Geregnet habe es kaum. „Wir mussten schon im Frühjahr anfangen, zu bewässern“, sagt der Landwirt. Und das Wasser, das er zu Beginn des Jahres verwende, fehle ihm dann natürlich im Sommer. Günter Wolk musste abwägen, bei welchen Pflanzen sich eine Bewässerung lohnen würde – und welche er sich selbst überlassen muss. Dass er sich als Landwirt diese Frage stellen muss, ärgert ihn über alle Maßen: „Wir reden hier über Lebensmittel. Da muss sich eine Bewässerung eigentlich immer lohnen“, sagt er.

Eierverkauf als weiteres Standbein

Am Ende musste sich Günter Wolk trotzdem entscheiden, welche Sorten sich lohnen: Seine Wahl fiel auf bestimmte Getreidesorten und Kartoffeln. Die Braugerste bewässerte er zuletzt nicht mehr und verwendet die Pflanzen nun als Futtergerste. Mit diesen Entscheidungen kann er gut leben. „Uns geht es gut. Wir sind breit aufgestellt, das kommt uns zugute“, sagt er. Und dennoch: Die zunehmende Trockenheit bereite ihm natürlich Sorgen. Ein großes Standbein seines Hofes ist der Verkauf von Eiern. „Aber selbst die Hühner legen bei 36 Grad im Schatten kleinere Eier“, sagt er. Die Tiere kämen mit Hitze auch nicht gut klar.

Wenn Wolk den Boden seines Ackers am Straßenheimer Weg ein Stück weit aufgräbt, ist die oberste Schicht der Erde noch ein bisschen nass. „Vielleicht so die ersten zehn Zentimeter“, schätzt er. Dann komme nur noch trockene Erde. Eine alte Bauernweisheit seines Großvaters besagt, dass auf sieben Jahre Trockenheit sieben Jahre Regen folgen. Wolk schüttelt den Kopf. „Die ganzen Bauernregeln von früher zählen heute nicht mehr.“

Von der aktuell diskutierten Trockenversicherung für Landwirte hält der Viernheimer allerdings nichts. „In Deutschland sind wir doch meistens schon überversichert.“ Was er sich für die Zukunft wünsche? Dass Lebensmittel mehr wertgeschätzt werden, sagt er. „Dass Discounter mit Lebensmittel keine Werbung und kein Preishandel betreiben.“

Eine Verhaltensänderung beim Verbraucher wünscht sich auch Ortslandwirt Gerhard Hofmann. „Solange sie nicht bereit dazu sind, für Lebensmittel mehr Geld auszugeben, wird bei uns wenig ankommen“, sagt er. Er selbst baut auf seinem Land verschiedene Getreidesorten, Sojabohnen, Raps, Zuckerrüben und Mais an.

Er würde die Ernte als durchschnittlich bewerten. „Allerdings haben wir uns dieses Ergebnis durch die Beregnung teuer erkauft“, sagt er. Das Getreide musste er zwei Mal beregnen, die Sojabohnen sogar drei Mal. Den Roggen aber habe er sich selbst überlassen, berichte er. Hier erwartet er Ertragseinbußen.

Hofmann versucht ebenfalls, möglichst viele Kulturen anzubauen, um das Risiko auf mehrere Schultern zu verteilen. Außerdem passt er die Saatstärke an und verwendet Hybridweizen, der trockentoleranter ist.

