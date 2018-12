„Den Sack zugemacht“

Viernheim.Jede Menge nationale Titel haben Sportler aus Viernheim schon vorzuweisen. Jedoch: „Ein Europameister ist da nicht so oft dabei“, stellte Torben Kruhmann, Vorsitzender des Sportausschusses der Stadt, bei der Ehrung heraus. Zusammen mit Bürgermeister Matthias Baaß würdigte er am Sonntagnachmittag auf dem Weihnachtmarkt die Leistung von Dirk Dechant. Der Kickboxer errang vor wenigen Wochen bei den Europameisterschaften im slowenischen Maribor den Titel in der Kategorie Light-Contact bis 74 Kilogramm Körpergewicht.

Dechant war vom Bundesfachverband für Kickboxen (WAKO), dem weltweit größten und renommiertesten Kickbox-Verband, in den Nationalkader berufen worden. „Die Stadt ist froh, immer wieder erfolgreiche Sportler ehren zu können. Dirk Dechant war ja schon mehrmals im Ratssaal zu Gast und ist sicher ein Vorbild für Nachwuchskämpfer“, hob Baaß bei seiner Laudatio hervor. In der Kategorie Light-Contact wollte der Viernheimer Kämpfer nach mehreren vergeblichen Anläufen diesmal unbedingt den Titel holen. Er hatte die Vorbereitung intensiviert und absolvierte in den letzten Wochen vor den Titelkämpfen oftmals zwei Trainingseinheiten pro Tag. Mit seinem Techniktrainer Thomas Dubois wurden Abläufe geübt, Kampfkonzepte entwickelt, Sparrings mit Elitesportlern des Kampfsportteams Body Attack durchgeführt und mögliche Gegner per Videoanalyse studiert. Auch seine Ehefrau Daniela unterstützte Dechant beim Training.

Alter Rivale aus Italien

Die Mühe hat sich ausgezahlt. Dechant musste im Halbfinale gegen einen erfahrenen Russen antreten, konnte dabei ohne größere Probleme nach eindeutiger Schiedsrichterentscheidung ins Finale einziehen. Dort wartete mit Luca Mortelli aus Italien ein alter Bekannter. Den amtierenden Weltmeister konnte er bis dato allerdings nicht bezwingen. Bei den letztjährigen Weltmeisterschaften und vor vier Wochen in Bratislava ist Dechant gegen Mortelli noch ausgeschieden. „Ich konnte diesmal aber ständig Druck ausüben und am Ende habe ich den Sack zugemacht“, erzählte der frisch gebackene Europameister Dechant. JR

