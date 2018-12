Den Wald in allen Facetten erleben

Viernheim.„Wie lange muss ich das jetzt so halten?“, fragt Karsten Krug die Viertklässler, wann sein Stockbrot fertig ist. „Dauert noch“, winken die Schüler kurz ab und konzentrieren sich weiter auf ihre Stöcke und Äste mit Stockbrotteig. „Nicht direkt an die Glut halten, sondern lieber etwas höher“, gibt Förster Markus Hörner noch einen Tipp, wie das Stockbrot richtig durchbackt und dabei nicht anbrennt.

Die vierte Klasse der Friedrich-Fröbel-Schule sitzt um das Feuer zusammen, als sie mitten im Wald unerwarteten Besuch bekommt. Karsten Krug, hauptamtlicher Kreisbeigeordneter, kommt zu den Teilnehmern des Juniorförster-Diploms.

Umweltpreis fürs Projekt

Das Projekt „Juniorförster“ wurde im vergangenen August mit dem Umweltpreis des Kreises Bergstraße ausgezeichnet. Und Karsten Krug will sich nun selbst ein Bild machen, was die Mädchen und Jungen bei ihren Waldtagen lernen. Das Juniorförster-Diplom ist ein Gemeinschaftsprojekt des Hessen Forst und der Kompass-Umweltberatung. Dabei soll der Wald in allen Facetten erlebbar und spürbar gemacht werden. Am Viernheimer Juniorförsterdiplom für Grundschüler nehmen derzeit elf Klassen aus drei Grundschulen teil. Ab 2019 ist auch die vierte Grundschule bei dem Waldprojekt dabei. Das Juniorförsterdiplom erhalten die Schüler nach vier Waldtagen, die in unterschiedlichen Jahreszeiten veranstaltet werden. Immer dabei ist Förster Markus Hörner, der den Schülern viele interessante Dinge über den Wald, seine Pflanzen und Bewohner verrät. Das Projekt beginnt im Frühjahr, wenn die Kinder der dritten Klassen einiges über das Wachstum der Bäume lernen und selbst kleine Bäumchen pflanzen. Im Sommer dürfen die Schüler beim Thema Baumarten und Jungwuchspflege die Traubenkirsche zurückschneiden. Im Herbst, gerade in die vierte Klasse gekommen, kommen die Schüler der Fruchtbildung der Bäume und Lebensweise der Waldtiere auf die Spur. Der Wintertermin ist der Abschluss des Projekts, dabei dreht sich alles um das Thema Holz. Die Schüler sammeln Reisig, Zweige und Äste und dürfen ein kleines Feuer machen. Wenn das klappt, wird ein großes Feuer angezündet und dann das Stockbrot über der Glut gebacken.

Den Teig dazu bringt Margit Schneider von Kompass mit – bei den Winterterminen ist die Umweltberatung immer vertreten. Kompass ist zuständig für die Terminkoordination mit den Schulen und kümmert sich um die Organisation sowie die Abschlussfeiern. Bis die über 200 Viernheimer Viertklässler ihr Diplom erhalten, dauert es noch ein paar Wochen.

Das Stockbrot ist dann doch schneller fertig. Die Kinder essen am Feuer zusammen, da will Karsten Krug auch wissen, ob den Schülern die Waldtage gefallen. Er bekommt ein deutliches „Ja“ als Antwort und fragt weiter: „Besser als Unterricht?“ Und da tönt ihm das „Ja“ noch lauter entgegen. su

