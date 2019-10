Denksportler messen sich in Montenegro

Viernheim.„Jetzt steht unserer Teilnahme am European Club Cup nichts mehr im Wege“, freut sich Stefan Schmidt, Erster Vorsitzender des Schachclubs Viernheim. 6155 Euro sind bei der Online-Spendenkampagne (wir berichteten) zusammengekommen – und damit über 700 Euro mehr als ursprünglich erhofft. „Ein fantastisches Ergebnis“, sagt Schmidt. Damit seien die Reise- und Hotelkosten, aber auch die Startgebühr für das wichtigste europäische Turnier im Schach für den Verein gesichert.

Der European Club Cup (ECC) findet von Samstag bis Sonntag, 9. bis 17. November, in der Stadt Budvar in Montenegro statt. Zu Beginn der Spendenaktion war Schmidt noch etwas skeptisch: „Umso größer ist jetzt die Freude, dass 41 Menschen unser Anliegen unterstützt haben.“

So werden die Großmeister Konstantin Tarlev und Thal Abergel, der Internationale Meister Günther Beikert, Frauengroßmeisterin Josefine Heinemann, die U16-Weltmeisterin Annmarie Mütsch, Goran Gabric und voraussichtlich auch Majed Al Helaoy nach Budvar fahren. Der Zweite Vorsitzende Stefan Martin übernimmt die Mannschaftsführung in Montenegro.

Für den ECC qualifiziert hatte sich der Viernheimer Schachclub durch seine Top-Platzierung in der vergangenen Bundesliga-Saison (wir berichteten). Am Ende standen die Viernheimer auf Tabellenplatz fünf.

Turnier live verfolgen

Viernheimer Fans können das internationale Club-Turnier, das für die Schachspieler so wichtig wie die Champions-League für Fußballer ist, live im Internet mitverfolgen. „Es gibt verschiedene Plattformen, die das ermöglichen. Zum Beispiel chess24.de oder live.chessbase.com“, erklärt Schmidt.

Alle Spender erhalten darüber hinaus eine kleine Prämie vom Schachverein. Abhängig von der Höhe ihrer Spende gibt es für die Unterstützer unter anderem etwa eine Postkarte aus Montenegro, ein Gruß-Video der Mannschaft direkt vom ECC, Trikots des Viernheimer Vereins oder sogar ein Online-Training mit den Profis.

Mit den Vorbereitungen auf den ECC lassen es die Schachspieler im Moment allerdings noch ruhig angehen. „Im Moment konzentrieren wir uns noch auf die Ober- und Landesliga“, verrät Schmidt. Die Saison hat Ende September begonnen. „Auf die Partien beim European Club Cup bereiten wir uns eher kurzfristig vor. Erst müssen die Gegner ausgelost werden, bevor wir uns auf deren Spielzüge und Strategien vorbereiten können“, erklärt der Vorsitzende des Schachclubs.

Eine Platzierung unter den besten zehn Mannschaften sei beim Turnier in Montenegro mit etwas Glück möglich. Dann können die Viernheimer Denksportler auch mit einem guten Gefühl in die Bundesliga starten. Denn die Saison 2019/2020 beginnt nur wenige Tage nach dem Wettkampf in Budvar – am Samstag, 23. November.

