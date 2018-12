Denkwürdiger Derby-Sieg

Viernheim.Vor zahlreichen mitfiebernden Zuschauern – besonders die Reilinger machten sich hier lautstark bemerkbar – entwickelte sich ein Kampf auf Biegen und Brechen. Zunächst zeigte sich beim SRC, dessen Topringer Horst Lehr verletzungsbedingt fehlte, das alte Bild: Eingangs wurden zu viele Punkte abgegeben, denen man in dem ganzen Kampfverlauf nachrennen musste. So hatte Finn Stromer gegen den starken Daniel Layer keine Chance und musste sich bereits nach knapp 1:40 Minuten durch technische Überlegenheit geschlagen geben. Jakub Brylewski konnte dann gegen den Reilinger Ali Shah Azimzada einen seiner besten Kämpfe absolvieren und schickte diesen mit 14:3 geschlagen von der Matte.

Aber bereits im nächsten Kampf hatte der im ungewöhnlichen Freistil ringende Mirko Hilkert den Freistilspezialisten Igor Chichioi zum Gegner. Dieser spielte seine Vorteile gekonnt aus und wurde zu Beginn der zweiten Runde ebenfalls technisch überlegener Sieger. In der Klasse bis 98 Kilogramm musste sich Mohammed Rachid der Angriffe von Evgenij Titovski erwehren. Dies gelang ihm auch über weite Strecken. Zum Schluss konnte er wenigstens einen Punkt für den SRC retten.

In einem mitreißenden und über weite Strecken hart geführten Kampf konnte dann Pascal Hilkert die SRC- Farben gegen Robin Laier hochhalten. Der 3:0-Punktsieg brachte die Heimmannschaft vor der Pause wieder auf 6:11 ran und es durfte wieder spekuliert werden.

Vorsprung der Gäste schmilzt

Nach der Pause eröffnete Matthias Schmidt gegen Thilo Dicker den Reigen. Dicker ging das Aufeinandertreffen verhalten an und ließ zunächst wenig zu. Aber je länger die Kampfzeit dauerte, desto mehr setzte sich die ringerische Überlegenheit von Matthias durch, der dann den Kampf auch noch klar mit 9:0 für sich entschied. Die 3:0 Mannschaftspunkte brachten den SRC auf 9:11 heran. Im Folgekampf spielte Shyukri Salimov Shyukriev sein ganzes Können gegen den schwereren und einen halben Kopf größeren Kevin Shellin aus. Mit schönen Beinangriffen brachte er diesen immer wieder in die Unterlage und konnte so einen überzeugenden 16:6 Sieg erringen – und den SRC erstmals mit 12:11 in Führung bringen. Norman Balz hatte es dann gegen Ludwig Weiß in der Hand, bereits für eine Vorentscheidung zu sorgen. Dies zeigte er auch in den ersten drei Minuten. Hier bestimmte er den Kampf und lag auch mit 5:3 in Führung. In der zweiten Runde konnte er diese Performance nicht mehr wiederholen. Er kam in die Unterlage und musste mehrere Durchdreher hinnehmen. Hierdurch verlor er noch klar mit 7:17. Damit wechselte die Führung wieder mit zwei Punkten zugunsten von Reilingen/Hockenheim.

Nun standen noch zwei Kämpfe aus und auf Viernheimer Seite kamen mit Florian Scheuer und Sebastian Schmidt noch zwei Athleten, auf die man sich durchaus verlassen kann. Florian hatte mit Christian Schöfer wieder seinen Vorkampfkonkurrenten. Und auch in diesem Kampf zeigte sich „Flo“, wie er von vielen gerufen wird, wieder von seiner besten Seite und ließ Schöfer nicht zur Entfaltung kommen. Der 5:0 Punktsieg brachte dem SRC zwei Punkte und das zwischenzeitliche Unentschieden.

Herzschlagfinale

Nun musste der letzte Kampf entscheiden – und dieser hatte es in sich. Sebastian Schmidt und sein Gegner Robin Keck führten ein knallhartes Gefecht. Der etwas passivere Keck handelte sich vor der Pause eine Verwarnung ein, die Sebastian mit 1:0 in Führung brachte. Nach der Pause das gleiche Bild: gegenseitiges Belauern und ja keine Blöße geben. Dann startete Keck aber einen Beinangriff, mit dem er durchkam und selbst mit 2:1 in Führung ging. Geduldig wartete Sebastian und wagte seinerseits kurz vor Kampfende einen Angriff und brachte Keck auf die Rückenlage. So bescherte er seinem Verein in einem Herzschlagfinale doch noch den erhofften Sieg, der enthusiastisch gefeiert wurde. Dies schlug wohl einigen Reilingern dermaßen auf den Magen, dass sie die Halle in einem Zustand verließen, der nach Angaben der SRC-Verantwortlichen „eines Tabellenführers unwürdig“ ist. Banner wurden demnach heruntergerissen, halbvolle Becher einfach ausgeleert und wild in der Halle zerstreut, so dass das Viernheimer Putzkommando noch bis in die späten Abendstunden zu tun hatte.

Vor dem Kampf erreichte den Vorstand die Kunde, dass die Schülermannschaft der SRC Rebels den entscheidenden Rundenkampf in Hemsbach mit 25:20 gewonnen hatte und sich hierdurch für das Endrundenturnier qualifizierte.

Die zweite Garde der Viernheimer hingegen zog auch gegen die stark aufgestellte zweite Mannschaft der SVG Nieder-Liebersbach den Kürzeren. Bei der deutlichen 8:32-Niederlage konnten nur die beiden Oldies Sascha Niebler und Marco Schmitt punkten. Alle anderen mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben. red

© Südhessen Morgen, Montag, 10.12.2018