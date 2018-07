Der Ball ist im Mittelpunkt

Anzeige

Altersgerechte Übungen

Die Kispo-Coaches haben alle Übungen altersgerecht und nach jeweiligem Leistungsstand ausgelegt. Deshalb sind die Teilnehmer am Viernheimer Kispo-Camp auch in drei „Ligen“ eingeteilt. In der Bundesliga sind die Jüngsten zusammengefasst. Die Kicker aus der Europaliga sind schon ein bisschen erfahrener. Bei der Champions League sind die ältesten Teilnehmer anzutreffen, die auch schon mehrjährige Kispo-Camp-Erfahrung haben. Das sieht man schon an der Trainingskleidung: Viele Nachwuchskicker kommen in einem Kispo-Trikotsatz zum Training. Die Camp-Teilnehmer werden nämlich einheitlich ausgestattet. Solange rennen die jungen Fußballer in ihrem Vereinsdress oder in den Trikots der großen Vorbilder aus Bayern, Barca oder von der Borussia dem Ball hinterher.

Passende Trinkflaschen

Das wahrscheinlich wichtigste Utensil dieser Woche bekommen die Mädchen und Jungs aber gleich am Anfang: passende Trinkflaschen. Denn bei der Hitze wird natürlich darauf geachtet, dass die Kinder neben Dribbeln, Passen, Rennen, Zielen und Schießen auch genug Pausen einlegen und viel trinken.

Das diesjährige Kispo-Camp endet am Freitagnachmittag, wenn die Eltern nicht nur zuschauen, sondern sich auch selbst an den Übungen und am Ball versuchen dürfen. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 01.08.2018