Der Bier-Zug fährt durch

Viernheim.„Papa, da kommt der schnelle kleine Zug wieder.“ Aufgeregt stehen die zwei Jungs am Rande des Hamburger Rummelplatzes und warten nur darauf, dass der Kurzzug den Bummelzug mit den vielen bunten Waggons überholt. Die große Bahn biegt dann ab und fährt weiter über den Mannheimer Hauptbahnhof in Richtung Schweizer Berge. Die kleine Lok nimmt Kurs auf die Lüneburger Heide und rattert an Winzer-

...