Der Frauenchor singt und hilft im Vogelpark

Viernheim.Der Frauenchor Viernheim leitet die Aktivitäten im zweiten Halbjahr ein, mit der Spendenübergabe an den Viernheimer Vogelpark. Die Sängerinnen unterstützen den Verein Vogelpark nicht nur seit einigen Jahren mit der Kaffee- und Kuchentheke beim Bauernmarkt, sondern unterstützen die Arbeit auch jedes Jahr mit einer Spende. Die Frauenchor-Vorsitzende Sylvia Thoms überreicht ein Kuvert an Dirk Faltermann.

„Eine feine Sache“, meint der Vorsitzende des Vogelpark-Vereins nicht nur zum finanziellen Zuschuss, sondern auch zur funktionierenden Zusammenarbeit der beiden Vereine. Deshalb ist es keine Frage, dass der Vogelpark-Verein dem Frauenchor im nächsten Jahr sein Gelände für das nächste Konzert zur Verfügung stellt.

Musical-Melodien im Sommer

Am 16. Juni 2019 tritt der Frauenchor mit Pop-, Schlager- und Musical-Melodien im Vogelpark auf. Extra für dieses Konzert bieten die Sängerinnen einen Projektchor an. „Alle Frauen, die Chorgesang gern ausprobieren möchten oder sich nicht wöchentlich für die Singstunde verpflichten wollen oder können, sind herzlich eingeladen“, wirbt Sylvia Thoms um neue Stimmen, „dabei ist es egal, ob Alt oder Jung, ob man schon Erfahrung oder nicht.“ Der Projektchor ist eingebunden in den regulären Singstundenbetrieb – einmal im Monat kommen die Projektsängerinnen dazu und es wird ausschließlich das Programm für das Juni-Konzert geprobt.

Die Flyer, die für den Projektchor und für das Konzert werben, sind in den nächsten Tagen im Stadtgebiet ausgelegt. Die erste Probe für den Projektchor ist am 12. Oktober, weitere Termine sind 16. November, 14. Dezember, 11. Januar, 1. Februar, 1. März, 5. April, 10. Mai und 14. Juni (jeweils 19 Uhr im Pfarr- und Jugendheim neben der Marienkirche). Die neuen Wege des Frauenchors sind auch äußerlich sichtbar – der Chor hat sein Vereinslogo überarbeitet und moderner gestaltet. Das Logo prangt groß auf den Rückseiten der neuen Poloshirts, die am Wochenende beim Bauernmarkt das erste Mal getragen werden.

Der Bauernmarkt findet an diesem Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Vogelpark statt. Landwirtschaftliche Anbieter aus der Region bieten Obst und Gemüse, Wurst und Käse, Eier und Brot, Obstbrände und Weine und sogar die ersten Lebkuchen zum Verkauf an. Zudem sind zahlreiche Handwerker und Kunsthandwerker mit ihren Waren vertreten. Für das leibliche Wohl sorgt der Verein Vogelpark Viernheim in seinem bayrischen Biergarten, mit Haxen, Weißwurst, Obazda und dem Vogelpark-Burger.

Mehrweg- statt Einweggeschirr

Der Frauenchor Viernheim ist für Kaffee und Kuchen verantwortlich und denkt dabei an die Umwelt: weg vom Einweg, zurück zum Mehrweggeschirr. Kaffee und Kuchen werden in Tassen statt Plastikbechern und auf Tellern statt Pappplättchen serviert. Der Kuchen zum Mitnehmen wird auch gern in mitgebrachte Behälter gepackt. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.08.2018