„Der ganze Wald ist gefährlich“

Viernheim.Der Naturlaufpfad nahe dem Bonanza-Spielplatz ist seit Freitag gesperrt. Es bestehe „akute Bruchgefahr abgestorbener Buchenkronen“, teilt das zuständige Forstamt in Lampertheim mit. „Äste können jederzeit herunterfallen, auch wenn kein Wind weht“, warnt Werner Kluge, Bereichsleiter Dienstleistung/Hoheit, im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Er betont, dass die ausgewiesene Sperrung unbedingt beachtet werden sollte.

Mit roter Farbe markiert Revierleiter Gerold Ritz die geschädigten und abgestorbenen Bäume, sperrt mit rot-weißem Absperrband die Wege und hängt Warnschilder auf. In der Nacht ist ein Baum umgestürzt – direkt auf den Weg des Na-turlaufpfads. „Da sieht man, wie gefährlich es gerade ist.“ Mindestens 50 Bäume müssen entlang des rund zwei Kilometer langen Fitness-Parcours gefällt werden, erklärt er. Risse ziehen sich über die Rinde der Buchen. „Ohne das Entfernen der betroffenen Bäume können wir die Sicherheit der Besucher nicht mehr gewährleisten.“

Die Mitarbeiter des Forstamtes sowie beauftragte Unternehmer sind seit Wochen in der Region damit beschäftigt, die größten Sicherheitsrisiken durch abgestorbene Bäume oder Kronenteile zu beseitigen. „Der ganze Wald ist gerade gefährlich“, betont Kluge.

Geringe Niederschläge

Sperrungen wie die des Naturlaufpfades seien nach § 16 des hessischen Waldgesetz vorgesehen, wenn gravierende Gefahren bestehen, „zumal hier durch den Fitness-Parcours eine besondere Verkehrssicherungspflicht besteht“. Auf den „normalen“ Waldwegen und in den Waldbeständen müssten die Besucher das derzeit hohe Risiko in Kauf nehmen und eigenverantwortlich handeln. „Wenn sich die Situation aber weiter verschlechtert, müssen wir prüfen, ob wir im Einzelfall auch weitere Bereiche sperren, für die eine besondere Verkehrssicherungspflicht beziehungsweise Gefahrenlage vorliegt“, so Kluge.

Auslöser des Baumsterbens sei der Klimawandel, die zu geringen Niederschläge sowie die Hitzewellen der vergangenen zwei Jahre. „Dazu kommt die Grundwasserabsenkung“, berichtet der Bereichsleiter. „Durch Fördermehrungen und neue Wasserwerke hat sich das seit 1970 alles hochgeschaukelt. Das ganze hessische Ried leidet darunter.“

Eichen und Kiefern, „aber vor allem Buchen leiden unter der extremen Trockenheit und dem Absterben der für den Wassertransport so wichtigen Feinwurzeln im vergangenen Jahr“, ergänzt Ritz. Da bringen auch die wenigen regnerischen Tage keine Abhilfe mehr. „Im Frühjahr, wenn das Wachstum einsetzt – da brauchen die Bäume das Wasser“, erklärt der Revierleiter.

Vielerorts zeige die Buche welkes Laub infolge des Wassermangels. „Außerdem ist die Rinde bei Buchen sehr dünn. Wenn viel Sonne auf den Stamm scheint, bilden sich Risse, und der Baum geht sofort in die Knie“, sagt Kluge.

Holzzersetzende Pilze, Schildläuse und weiterer Insektenbefall setzen den geschwächten Bäumen zusätzlich zu. „Gerade die eindringenden Pilze sorgen für das rasche Absterben der Buchen und dafür, dass sie schnell an Stabilität verlieren“, schreibt das Forstamt diesbezüglich in der Pressemitteilung. Auch bei schönstem Wetter könnten deshalb ohne Vorwarnung abgestorbene Äste oder ganze Kronenteile abbrechen, sogar wenn diese noch grünes Laub tragen.

Wie lange der Naturlaufpfad am Bonanza-Spielplatz noch gesperrt bleibt, „ist noch nicht absehbar“, sagt Kluge. „Sobald wir freie Kapazitäten haben, werden die Bäume gefällt. Das wird aber sicherlich noch mehrere Wochen dauern.“

Zum Einsatz soll dann ein sogenannter Harvester kommen, also ein großes, baggerähnliches Gefährt, das die Bäume sicher fällen kann. „Sonst ist das Risiko für unsere Mitarbeiter zu hoch“, sagt der Bereichsleiter. Allein die Vibrationen, die beim Sägen entstehen, könnten die geschädigten Bäume schon zum Abknicken bringen, herabfallende Äste könnten die Waldarbeiter treffen. „Daher müssen wir mit schwerem Gerät anrücken.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.10.2019