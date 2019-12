Der Großstadt Jahrzehnte voraus

Viernheim.„Es wurde schon viel erreicht, aber es gibt auch noch genug zu tun“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Maria Lauxen-Ulbrich. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Birgit Herbold sowie mit Bürgermeister Matthias Baaß und dessen Amtsvorgänger Norbert Hofmann, hat sie zu einer Pressekonferenz geladen, um über das bevorstehende Jubiläum des Gleichstellungsbüros zu informieren. Zahlreiche Veranstaltungen sind für 2020 geplant – unter anderem eine Wanderausstellung, mehrere Infotreffen mit Vortrag oder Filmvorführung, ein Museumsbesuch und Aktionstage (siehe Infobox) – um das 30-jährige Bestehen der Einrichtung zu feiern.

Es ist noch gar nicht lange her, da standen im sogenannten Gleichberechtigungsgesetz der Bundesrepublik Zeilen wie diese: „Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“ Das 1958 im von Männern dominierten Bundestag verabschiedete Gesetz wurde erst 1977 wieder abgeschafft – erst ab dann durften Frauen ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns einem Beruf nachgehen, ohne juristische Konsequenzen fürchten zu müssen.

„Haussegen hing schief“

Jungen Menschen sei es häufig nicht bewusst, wie schlimm es um die Gleichberechtigung noch vor wenigen Jahrzehnten bestellt war, macht Bürgermeister Baaß deutlich. „Ich habe diese Benachteiligung bei meiner Mutter selbst erlebt“, ergänzt Hofmann. Sie habe unbedingt arbeiten wollen, „und der Haussegen hing schief“. Aber am Ende habe sie sich durchgesetzt.

Es waren Erfahrungen wie diese, Debatten zu gleichen Gehältern während seiner Gewerkschaftsarbeit und später als Stadtrat und Bürgermeister, die Hofmann dazu bewogen, zum 1. Januar 1990 das Frauenbüro der Stadt zu gründen. „Ich habe mir das einfach in den Kopf gesetzt. Die Mehrheitsverhältnisse waren günstig und mit Rita Walraven-Bernau haben wir eine engagierte Leiterin gefunden“, erinnert sich der ehemalige Bürgermeister und spätere Landrat.

Es verging kein Jahr, da hatte Walraven-Bernau die Frauentaxis in Viernheim ins Leben gerufen – eine Initiative, die in Mannheim erst in diesem Jahr umgesetzt wurde. „Die Verantwortlichen in Mannheim haben sich im Vorfeld bei uns gemeldet und wollten von unseren Erfahrungen wissen“, erklärt Herbold stolz, der Großstadt 29 Jahre voraus gewesen zu sein. Als „zukunftsweisend“ bezeichnet Baaß die Arbeit Walraven-Bernaus.

Heute sei es wichtig, „daran anzuknüpfen, für gleiche Löhne zu kämpfen“, so Baaß weiter, und „der Jugend zu zeigen, wie wichtig Gleichberechtigung ist“. Deshalb freut er sich auch schon besonders auf die Wanderausstellung „Mütter des Grundgesetztes – Viel erreicht, viel zu tun“, die beim Neujahrsempfang der Stadt und anschließen im Familienbildungswerk, in der Fröbel- und der Albertus-Magnus-Schule sowie beim Lernmobil zu sehen sein wird.

Hilfe bei häuslicher Gewalt

Viel zu tun gebe es vor allem noch beim Thema häusliche Gewalt. „Es fehlt an Plätzen in den Frauenhäusern“, erklärt Maria Lauxen-Ulbrich. 85 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt seien Frauen, die diese meist über Jahre hinweg aushielten, bevor sie sich Hilfe suchen würden. Im Durchschnitt kämen drei bis vier Frauen pro Monat zu den angebotenen Beratungsgesprächen wegen häuslicher Gewalt. „Im November waren es deutlich mehr, zwei bis drei pro Woche“, berichtet die Gleichstellungsbeauftragte. Was den Anstieg verursacht habe, könne sie nicht sagen, „in einigen Nachbarkommunen war es aber ähnlich“. Im Dezember habe sie bisher zwei Gespräche mit Frauen geführt, die unter häuslicher Gewalt leiden.

Das „Soziale Netzwerk“ in Viernheim ermögliche dann „schnelle und unkomplizierte Hilfe“, sagt Lauxen-Ulbrich, „die Wege zwischen allen Beteiligten sind kurz“. Für Bürgermeister Baaß ist es ein „politisches Statement“, neben den vorgeschriebenen internen Aufgaben auch die externe Arbeit des Gleichstellungsbüros weiter zu finanzieren und zu fördern. „Gesetzlich verpflichtend ist das noch nicht.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.12.2019