viernheim.Ausgelassene Stimmung herrscht auch beim zweiten Programmpunkt der noch jungen Konzertsaison auf der Viernheimer Sommerbühne. Sänger, Songschreiber und Gitarrist Olli Roth begeistert das Publikum als echter Entertainer und bekommt für seine Darbietungen auf dem Rovigo-Platz den verdienten Applaus. Immer wieder stimmt das Publikum in die Lieder ein und singt lautstark mit.

„Ohoho, ohoho-ho, das könnt ihr doch sicher alle“, gibt Olli Roth den einfachen Refrain vor und findet damit schnell Gehör. Aber auch bei anderen Stücken lassen sich die Zuhörer nicht zweimal bitten. „Der Mann ist der Hammer. Ich habe in Viernheim noch nie eine besseren Musiker als Solist erlebt als Olli Roth“, zeigt sich Roland Weidner begeistert. „Der hat’s einfach drauf“, lautet sein Fazit und bekommt damit viel Zustimmung von den Viernheimer Musikfreunden.

Zu den Auftritten des Musikers aus Wiesloch gehören auch immer wieder interessante Anekdoten oder der eine oder andere lockere Spruch. „Bei Manfred Man durfte ich im Vorprogramm auftreten. Auf einer 35-Meter-Bühne vor fast 10 000 Besuchern, da kommt man sich allein vor großem Publikum ganz schön einsam vor. Das war natürlich ein beeindruckendes Erlebnis“, berichtete Roth von einem besonderen Auftritt.

Ausdrucksstarke Stimme

Auch in Viernheim vermischt er bei seinen Liedern verschiedene Elemente zu einem Stil, den er Acoustic-Country-Rocking-Blues nennt. Die akustische oder elektrische Gitarre und eine ausdrucksstarke Stimme sind seine Markenzeichen. Ob gefühlvolle Balladen oder rockige Stücke, Olli Roth überzeugt mit seiner Musik. „Ihr müsst die Augen zumachen und denken, ich sitze an einem Flügel“, sagt der Sänger, als er „Rocket Man“ von Elton John anstimmt. Zu hören sind auch „Purple Rain“ von Prince, „Sex On Fire“ von den Kings Of Leon, „Africa“ von Toto oder „Sweet Home Alabama“ von Lynyrd Skynyrd. Ebenso gut kommen bei den Gästen „Hotel California“ von den Eagles, „Davy’s On The Road Again“ von Manfred Mann’s Earth Band und „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin an. Und bei , „Papa Was A Rolling Stone“ von den Temptations steigt die Stimmung dann nochmals. Eine Pause gönnt sich Olli Roth nicht, am Ende hat er sogar noch Kraft für einige Zugaben.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.07.2019