Viernheim.Der Spieltag verlief ganz und gar nicht nach Wunsch: Von den sechs Kellerkindern, die in der Handball-Oberliga noch um den Ligaverbleib kämpfen, punkteten vier Vereine. Zu den zweien, die leer ausgingen, gehört der TSV Amicitia. Nach dem 32:38 gegen den direkten Konkurrenten TSB Schwäbisch Gmünd sind die Viernheimer auf den letzten Platz abgerutscht.

Aber es gibt noch einen Hoffnungsschimmer: Rechnerisch ist der Klassenerhalt noch machbar, weil die letzten Sechs nur zwei Punkte trennen. Dazu muss aber in den nächsten Spielen gepunktet werden, sonst ist die Oberliga nach nur einer Spielzeit Geschichte.

Dabei begann Viernheim in Schwäbisch Gmünd sehr konzentriert und konnte bis zum 5:6 immer ein Tor vorlegen. Hornstein, Knierim (2), Hubert per Siebenmeter und Gunst (2) waren die Torschützen der ersten sechs Tore. Fünf Gegentreffer in den ersten 15 Spielminuten waren Beleg für eine verbesserte Deckungsarbeit. Zudem nahm der TSV Amicitia den Spielmacher der Gastgeber, Aron Fröhlich, von Beginn an in Manndeckung.