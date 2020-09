„Der Knall war bis München zu hören“

Viernheim.Von der großen Explosion im Oppauer Werk der BASF am 21. September 1921 war auch Viernheim betroffen. Daran erinnerte der Historiker Peter Bilhöfer nun bei einem Vortrag im Garten des Museums. Bilhöfer beschäftigt sich schon lange mit den Ereignissen. Er ist in Oppau aufgewachsen und Mitglied im Vorstand des dortigen Museumsvereins. Unter anderem arbeitet er als Lehrbeauftragter an der

...