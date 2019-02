Der Kreis springt in die Bresche

viernheim.Der Verein Lernmobil ist engagiert in der Arbeit mit Flüchtlingen, bietet Sprach- und Integrationskurse an. Kreisbeigeordneter Karsten Krug hatte gestern gute Neuigkeiten für den Verein – er überbrachte einen Förderbescheid über 20 000 Euro. Verein und Kreis kooperieren und bieten Nachhilfe für Flüchtlinge in Integrationskursen.

Wie wichtig die Nachhilfe sei, stellt Fachbereichsleiterin

