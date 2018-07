Der Leidensweg Christi

Feuerwehr

Gastank heruntergekühlt

Die Feuerwehren der Gemeinde Biblis sind am Donnerstag gegen 17.15 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung wegen Gasaustritts nach Nordheim ausgerückt. In der Hofheimerstraße hatte ein Überdruckventil an einem Flüssiggastank ...