Alle Chöre erfreuten das fachkundige Publikum mit traditioneller und moderner Chorliteratur.

Der MGV 1846 Viernheim erfreute im ersten Teil mit dem „Frühlingslied“, mit „Der Schäfer“ im Satz von Hansjakob Heuken und dem Volkslied aus der Pfalz „Ich liebte einst ein Mädchen“ die Gäste. Lang anhaltender Applaus quittierte die Gesangsvorträge. Im zweiten Teil des Abends, in dem mehr modernes Liedgut geboten wurde, begeisterte der MGV 1846 unter der Leitung seines Dirigenten Hans Kaspar Scharf mit „Probier‘s mal mit ‘nem Bass“ von den Wise Guys (Solo: Matthias Berndt). In diesem Persiflage-Stück wird den Damen geraten, es mit einem Bass-Sänger versuchen sollen - die würden abends länger bleiben als die „piepsenden“ Tenor-Kollegen. Das zweite Lied „Rock mi“ von „Voxxclub, arrangiert von Hans Kaspar Scharf und mit Matthias Berndt als Solist, mit passendem Stampfen und Klatschen zur mitreißenden Melodie, begeisterte das Publikum. Klar, dass der MGV eine Zugabe geben musste.

„Trink doch oana mit“

Mit dem Hit der Bläck Fööss „Drink doch ene met“ in hiesiger Mundart („Trink doch oana mit“) verabschiedeten sich die Sänger von der Bühne. Dem gastgebenden Verein MGV Undenheim kommt im Sommer zum Gegenbesuch nach Viernheim und wird freitagabends beim MGV-Gartenfest zu hören sein.

Für den MGV 1846 stehen intensive Probewochen an, da in diesem Jahr noch ein Konzert in Viernheim (zusammen mit Dudenhofen), ein Konzert in Zwingenberg (20 Jahre Getwinc-Singers) und ein Konzert in Schriesheim im Zehntkeller auf dem Programm stehen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.03.2018