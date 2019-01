Viernheim.Die Sänger-Einheit Viernheim bereicherte musikalisch den Gottesdienst in der Apostelkirche. Damit gedachte der Chor der Sangesbrüder und Mitglieder, die im Lauf des vergangenen Jahres verstorben sind. Unter der Leitung von Dirigent Meinhard Wind sangen die Sänger in der Apostelkirche „My Lord what a morning“ sowie „Tebe Moem“ („Oh Herr gib Frieden“). su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.01.2019