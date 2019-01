Der Weg zum richtigen Praktikumsplatz

Viernheim.Hantieren mit Werkzeug oder doch lieber Hantieren mit Paragrafen? Als 13- oder 14-Jährige haben Jugendliche oft noch keine Vorstellung, welche berufliche Richtung sie einschlagen wollen. Berufspraktika während der Schulzeit sollen bei der Orientierung helfen. Doch auch das Praktikum will passend gewählt werden.

An der Albertus-Magnus-Schule (AMS) gehen die Achtklässler deshalb den eigenen Stärken und Schwächen auf die Spur, bevor ein Jahr später das Berufspraktikum ansteht. „Uns ist es wichtig, dass Schüler nicht einfach den bequemen Weg in Papas Firma oder in das Geschäft der Tante gehen“, erzählt Daniel Fritz, zusammen mit Andrea Bächle zuständig für die Berufsorientierung am Gymnasium. Für jede achte Klasse gibt es deshalb einen Tag zur Sensibilisierung der eigenen Interessen.

Unterschiedliche Aufgaben

Die Mitarbeiter der Jugendberufshilfe des Förderband Viernheim haben dazu Übungen vorbereitet, mit denen sich die Schüler testen können. In Kleingruppen durchlaufen sie die Stationen mit den unterschiedlichen Aufgaben. Bei der „Praktiker-Insel“ muss ein Stück Draht so gebogen werden, dass es aussieht wie ein Haus. Dabei dürfen die Schüler auch Werkzeug als Hilfsmittel verwenden. In der Rechts-Insel und bei der Station des medizinisch-sozialen Bereichs sind Fallbeispiele vorgegeben, die die Schüler aufarbeiten sollen – wie sieht die Rechtsprechung aus, welche Hilfsmaßnahmen sind möglich? Vier Laptops sind aufgebaut, damit sich die Schüler in Textverarbeitung üben können – sie sollen ein Anschreiben mit Seitenrand, Adressfeld und Grußformel nach DIN-Vorgaben erstellen.

Auf Präzision kommt es bei der Ingenieurinsel an, wo technisches Zeichnen und Normschrift Konzentration erfordern. An der Kreativstation dürfen sich die Schüler in Sachen Werbung ausprobieren und ein Produkt mit Plakat und Slogan bewerben. In der Feedbackrunde gibt es die ersten Rückmeldungen. „Einige Schüler äußern gleich, dass das Praktische nicht so ihr Ding ist“, erzählt Robin Zubrod vom Förderband, der mit Kerstin Schippmann-Vetter und Cornelia Dewald die AMS-Schüler anleitet. Positiv sind die Rückmeldung für für die Verwaltungsarbeit („Dabei ist die Aufgabe am Computer mit die schwierigste“) und für den medizinisch-sozialen Bereich. Anhand ihrer ermittelten Vorlieben suchen sich die Achtklässler dann ihren Praktikumsplatz für das kommende Schuljahr. su

