Der Wochenmarkt braucht Auswahl

Leserbrief zur Berichterstattung über das neue Winzer-Frühstück.

Mit Interesse und auch einem Schmunzeln habe ich die Ankündigung und den Bericht zum Winzer-Frühstück auf dem Wochenmarkt gelesen. Es ist immer schön, wenn etwas getan wird, um die Innenstadt zu beleben. Aber ob ein „Winzer-Frühstück“ die richtige Maßnahme ist, um mehr Menschen auf den Wochenmarkt zu locken? Ich bezweifle das. Seit ich in Viernheim wohne, und das sind mehr als 35 Jahre, ging ich samstags immer auf den Wochenmarkt. Aber seit einiger Zeit gehe ich nun nach Mannheim auf den Markt. Aus dem Grund, weil die Auswahl sowohl an Produkten als auch an Händlern zigfach größer ist. Wenn nun ein Gläschen Wein, eine Bratwurst oder ein Stück Kuchen angeboten (und das auch erst ab 9.30 Uhr) wird, ist das schön – aber ändere ich deswegen mein Kaufverhalten? Ich gehe auf den Markt, weil ich im Gegensatz zum Supermarkt bessere Qualität, frische, unverpackte und nicht in Folie eingeschweißte Produkte, einen persönlichen Service und, das ist ein sehr wichtiger Punkt, eine größere Auswahl in individueller Menge, erwarte.

Jetzt betrachten wir Viernheim: Derzeit gibt es auf dem Markt einen Obst-/Gemüsehändler. Dazu noch einen Geflügelhändler, einen Eier-Verkäufer, einen Blumenverkäufer und einen Backwarenverkaufsstand.

Ich will keinem Händler zu nahe treten, alle tun ihr Bestes. Ich verstehe durchaus auch ihr Handeln. Ich habe jahrzehntelang jeden Samstag dort eingekauft und habe mich sehr gut mit ihnen verstanden. Aber was ist passiert? Die Auswahl wurde immer geringer. Immer wieder bekam ich zu hören „haben wir nicht“ oder, „lohnt sich für Viernheim nicht“, „ich muss die Menge X vom Großhändler abnehmen, die bekomme ich aber in Viernheim nicht verkauft“. Auswahl gab es leider immer weniger. Beispiele: In Mannheim gibt es zehn Kartoffelsorten statt zwei, acht bis zehn Zwiebelsorten statt einer, zehn Spargelanbieter statt einem, und so weiter. Bei Obst ist es genauso. Ich will den Wochenmarkt nicht schlecht machen, aber um neue Kunden zu gewinnen ist mehr nötig als ein Winzer-Frühstück und alle vier Wochen Musik.

