Derby gegen Weinheim endet mit Niederlage

Viernheim.Die erste Tischtennis-Damenmannschaft des TSV Amicitia Viernheim trat gegen die SG Dielheim-Mühlhausen an. Das doch deutliche Ergebnis von 2:8 gibt jedoch nicht den spannenden Verlauf der einzelnen Spiele wieder. In guten Einzelkämpfen gingen die knappen Spiele glücklos an die Gegnerinnen. Lediglich Baureis/Reich im Doppel und Baureis im Einzel konnten für die Viernheimerinnen punkten.

Bereits einen Tag später musste die erste Viernheimer Damenmannschaft noch einmal antreten. Nach der klaren Niederlage am Vortag, reiste man personell leicht verändert nach St. Ilgen. Im Gegensatz zum Vortag schafften es die Viernheimerinnen die knappen Spiele für sich zu entscheiden, und nach einem sehr guten Spiel gingen die Punkte mit 8:6 an den TSV Amicitia. Dies nicht zuletzt durch eine starke Leistung der als Ersatz eingesprungenen Lisa Metzger.

Zeitgleich spielte die zweite Viernheimer Herrenmannschaft in Ketsch. Gegen die dritte Mannschaft des TTC Ketsch sollten, in der Bezirksliga Nord, Punkte her. Nach den Doppeln lagen die Viernheimer mit 2:1 vorne. Jedoch schafften es im weiteren Verlauf nur noch Cule und Flessner klar, und Trobisch im fünften Satz, zu gewinnen. Dazu mussten die Viernheimer drei weitere Spiele knapp im fünften Satz verloren geben. So blieb es bei fünf Punkten für Viernheim und einer 9:5-Niederlage gegen Ketsch, nach der man weiterhin um den Abstieg bangen muss.

Die erste Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim trat beim TTC Weinheim gegen deren zweite Mannschaft zum Derby an. In den Doppeln mussten die Viernheimer zwei Niederlagen im fünften Satz hinnehmen, während das dritte Doppel im vierten Satz gewonnen werden konnte. Auch im weiteren Verlauf fehlte den Viernheimern das Glück. Während Tröger sein Einzel gewinnen konnte, musste Winkenbach sein Einzel im fünften Satz abgeben. Den dritten Punkt für Viernheim konnte Maus in einem klaren Drei-Satz-Spiel holen. Czech, Beck und Maier blieben gegen den TTC glücklos, und die Viernheimer mussten sich nach viereinhalb Stunden mit 5:9 geschlagen geben.

Hoffen auf Klassenerhalt

Die sechste Herrenmannschaft fuhr nach Großsachsen. Trotz verletzer Spieler war das Ziel endlich zu punkten, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren. Jedoch konnten lediglich Graefen und Schäfer im Doppel sowie Graefen und Schäfer im Einzel für Viernheim punkten. Damit blieb mit dieser 3:9-Niederlage die sechste Mannschaft weiter punktlos.

Zum Finale des Spieltags musste die erste Herrenmannschaft zum zweiten Spiel des Wochenendes nach Dietlingen. Obwohl man in Dietlingen noch nie gewinnen konnte, hofften die Viernheimer darauf gegen die ersatzgeschwächten Dietlinger zu punkten. Während die ersten beiden Viernheimer Doppel unglücklich verloren gingen, schaffte es das dritte Viernheimer Doppel Beck/Czech, klar zu gewinnen.

In der ersten Einzelrunde konnten lediglich Maus und Czech für Viernheim punkten, während Tröger, Beck und Maier sich knapp im fünften Satz geschlagen geben mussten. Nachdem Winkenbach auch sein zweites Einzel verlor, stand es 7:3 für die Hausherren. Daraufhin konnten sich die Viernheimer wieder fangen, die verbleibenden Einzel gewinnen, und aus dem 3:7-Rückstand wurde durch fünf Viernheimer Punkte eine 8:7-Führung. Durch ein verlorenes Schlussdoppel auf hohem spielerischen Niveau blieb jedoch der erste Viernheimer Sieg in Dietlingen aus. Nach einer Rekordspielzeit von über fünf Stunden wurden beim 8:8-Unentschieden die Punkte geteilt. red

