Viernheim.Für die Fußballfrauen des TSV Amicitia steht am heutigen Donnerstag ein ganz besonderes Spiel auf dem Plan. Um 20 Uhr ist der TSV Neckarau zu Gast an der Lorscher Straße.

Die Mannheimerinnen sind Dritter in der Verbandsliga Baden und damit neben dem KIT SC der stärkste Verfolger der Viernheimerinnen, die seit Monaten an der Tabellenspitze stehen. Der TSV Amicitia führt mit 43 Punkten aus 15 Spielen das Tableau an. Die Karlsruher Frauen haben zwei Punkte weniger, aber schon zwei Spiele mehr ausgetragen. Neckarau liegt mit 40 Punkten aus 16 Begegnungen dahinter. Die Brisanz des Spiels ergibt sich nicht nur aus dem Tabellenstand, sondern auch in der räumlichen Nähe der Teams – Viernheim gegen Neckarau gilt als Derby in der Verbandsliga.

Das erste Aufeinandertreffen haben die TSV Amicitia-Frauen mit 1:0 für sich entschieden, da hätte die Neckarauer Schlussoffensive fast den Ausgleich gebracht. Seit der Winterpause haben die Mannheimerinnen nochmal zugelegt, der TSV führt die Rückrundentabelle mit fünf Siegen aus fünf Spielen und 23:3 Toren an. Dabei besiegte Neckarau auch den KIT SC im Verfolgerduell (2:0). Der TSV Amicitia ist also gewarnt, geht mit viel Respekt, aber ohne Angst in die Partie. Die Viernheimerinnen haben alle vier Rückrundenspiele gewonnen, zeigten sich dabei allerdings nicht so offensivstark wie die Mannheimer Konkurrentinnen. An der Lorscher Straße stehen die Fußballerinnen ohnehin gut da. Aus sieben Partien holten sie 21 Punkte bei 21:1 Toren.

Aus Sicht des TSV Amicitia besonders erwähnenswert: Weil der angesetzte Spieltermin mitten in den Abiturprüfungen lag, bat Viernheim um eine Spielverlegung auf den Gründonnerstag, welcher der TSV Neckarau sofort zustimmte. Anpfiff zur Partie an der Lorscher Straße wird um 20 Uhr sein. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019