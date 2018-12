Viernheim.Der TSV Amicitia Viernheim hat erstmals eine Herrenmannschaft für die Derbystar-Futsal-Liga Baden gemeldet. Dort treffen die Blau-Grünen auf sechs Teams, die sich in dieser Art des Hallenfußballs bestens auskennen. Die Südhessen sind dagegen Neulinge, haben aber technisch versierte Spieler in ihren Reihen, die auf Kreis- und Verbandsebene bei den A- und B-Junioren schon viele Erfolge im Futsal feiern konnten.

Der Startschuss fällt am Samstag um 15 Uhr gegen den Gehörlosen-Sport-Verein (GSV) Karlsruhe. Der erste Spieltag wird in der Sporthalle Rheinsheim ausgetragen. Neben Viernheim und Karlsruhe sind noch der FSV Dornberg, der FSC Philippsburg, der FC Alemannia Wilferdingen, Spartak Mannheim und der ASC Neuenheim mit von der Partie. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden an mehreren Spieltagen. Ein Spiel geht über zwei mal 20 Minuten reine Spielzeit. Ist der Ball im Aus oder das Spiel unterbrochen wird die Uhr angehalten.

Futsal ist die international gespielte Variante des Hallenfußballs. Grundlage sind die Futsalregeln des Weltfußballverbandes FIFA. Der Name kommt aus dem portugiesischen „futebol de salão“ und bedeutet „Fußball in der Halle“. Futsal ist ein besonders faires und schnelles Spiel. Gespielt wird mit einem sprungreduzierten Ball, auf einem Spielfeld ohne Banden – also mit Außenlinien auf allen vier Seiten, und speziellen Fairplay-Regeln. Weltweit wird Futsal in rund 100 Nationalverbänden gespielt, die auch über Nationalmannschaften verfügen und an Welt- und Europameisterschaften teilnehmen. Deutschland war lange Zeit nicht vertreten.

Futsal wird mittlerweile weltweit gespielt. Bekannte Fußballgrößen wie Pele, Ronaldo, Zico oder Giovanne Elber sind mit Futsal groß geworden. Es ist ein Spiel mit wenig Körperkontakt und damit nach Angaben von Experten weniger verletzungsgefährlich als Hallenfußball – und es ist auch gut für ältere Fußballer geeignet. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018