Des Todes Jesu gedenken

Viernheim.Die Feier des letzten Abendmahls am Gründonnerstag, der Tod Jesu am Kreuz am Karfreitag sowie die Auferstehung in der Osternacht bilden eine Einheit. Dieses österliche Triduum bildet den Höhepunkt des Kirchenjahres.

Im Mittelpunkt der Gottesdienste am heutigen Gründonnerstag steht das Gedächtnis des Letzten Abendmahls Jesu. Seinen Namen verdankt der Gründonnerstag dem althochdeutschen Wort „grinen“ („greinen“, „weinen“, „klagen“). In der Apostelkirche wird um 9 Uhr die Trauermette gefeiert. Um 19 Uhr ist in der Apostelkirche die Feier des Letzten Abendmahls Jesu. Im Anschluss lädt die KJG zu einem Agapemahl ins Kettelerheim, der Abend endet gegen 22 Uhr mit Betstunden in der Kirche. Die Pfarrei St. Hildegard-St. Michael feiert die Messe vom letzten Abendmahl um 19 Uhr in St. Hildegard. An dem Gottesdienst beteiligen sich die Firmbewerber der Gemeinde.

Pfarrer Thomas Blöcher lädt um 18.30 Uhr zum Gottesdienst mit Tischabendmahl in die Auferstehungskirche ein. Im Gemeindezentrum ist um 19 Uhr Tischabendmahl mit Pfarrer Klaus Traxler.

Leiden und Sterben

Die Gottesdienste an Karfreitag erinnern an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Orgel und Glocken schweigen an diesem Tag. Zu einer Frühschicht um 7 Uhr mit anschließendem Frühstück wird in die Kapelle St. Hildegard eingeladen. In der Apostelkirche findet um 9 Uhr eine Trauermette statt. Kinder sind jeweils um 11 Uhr zum Kinderkreuzweg der katholischen Gemeinden eingeladen.

Die Kinder der Pfarrei Johannes XXIII. treffen sich in der Marienkirche, die Mädchen und Jungen der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael in der Michaelskirche. Die Kinder sollen eine Blume für die Kreuzverehrung sowie das Misereor-Opferkästchen mitbringen.

Die Karfreitagsliturgie wird um 15 Uhr in der Apostelkirche mit Pfarrer Ronald A. Givens und in St. Michael mit Pfarrer Erhard Schmitt gefeiert. Der Kirchenchor St. Hildegard-St. Michael singt dabei die Johannespassion von Heinrich Rohr mit den Solisten Oliver Eppel (Jesus), Albert Wild (Pilatus) und Christoph Wunderle (Evangelist). Weiterhin werden das Spiritual „Were You There“ im Satz Wolfram Glockewitz, „Popule meus“ (Tomas Luis de Victoria) und der Taizegesang „Per crucem“ zu hören sein. Die Pfarrei Johannes XXIII. und Pfarrer Givens biete um 18 Uhr einen Ankerpunkt auf dem Friedhof Lorscher Straße an.

Die protestantischen Feiern beginnen am Karfreitag um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Auferstehungskirche mit Pfarrer Markus Eichler.

Um 10 Uhr ist ein Gottesdienst mit Pfarrerin Irene Dannemann in der Friedenskirche. Der Gottesdienst um 11 Uhr in der Kapelle des St.-Josef-Krankenhauses mit Pfarrer Traxler wird musikalisch von der evangelischen Kantorei unter der Leitung von Kantor Martin Stein umrahmt. Die Kantorei singt Teile aus Liszts „Via crucis“, außerdem skandinavische Chormusik.

Traditionelles Konzert

Das traditionelle Konzert am Karfreitag wird in diesem Jahr von der Kantorei und dem Streicherensemble der Kirchengemeinden unter der Leitung von Martin Stein gestaltet. Um 18 Uhr erklingen Werke von Franz Liszt, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy in der Auferstehungskirche.

Im ersten Teil des Abends wird Liszts „Via crucis“ gesungen. Liszts Kreuzwegstationen offenbaren sich dabei als stilistisch breit angelegtes Werk, dessen Harmonik die Grenzen der damaligen Tonalität erreicht. Im zweiten Programmabschnitt kommen die Bach-Kantate „ich habe genug“ und die Motette von Mendelssohn Bartholdy zum Vortrag, die sich mit der eigenen Sterblichkeit und der Begegnung mit dem Tod aus der Haltung christlicher Auferstehungshoffnung heraus beschäftigen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019