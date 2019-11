Deutliche Niederlage für Damen des BC Royal

Viernheim.Die Damen des BC Royal traten am vergangenen Wochenende in der Bowling Bundesliga in Wildau an. Am vorangegangenen Spieltag erlebten diese ein Wechselbad der Gefühle, konnten sich aber mit dreizehn Punkten aus Spielen und Bonus auf dem sechsten Tabellenplatz behaupteten. Der dritte Spieltag dieser Bowlingsaison wird den BC Royal Damen lange in Erinnerung bleiben. Geschockt von dem Ergebnis im ersten Spiel, blieben sie weit hinter ihrem Leistungsvermögen zurück. Grund waren die gegnerischen Damen von FTG 1 Frankfurt, die mit einem sagenhaften Lauf das höchste Ergebnis eines Spiels an diesem Spieltag mit 891 Pins erzielten, denen BC Royal nur 646 Pins entgegensetzen konnte. Diese mehr als deutliche Niederlage zeigte für den Rest des Spieltags ihre Wirkung. BC Royal fand nicht ins Spiel, obwohl gegen Cosmos Stuttgart im zweiten Spiel des Tages ein 723:659-Erfolg gelang.

Mit dem dritten Spiel, das BC Royal gegen Radschläger Düsseldorf bestritt und mit 609:658 verlor, begann eine nicht endende Serie von zum Teil knappen Niederlagen, die den ganzen Spieltag besiegelte. Gegen BV 77 Frankfurt endete die Begegnung mit 655:679, gegen Kraftwerk Berlin mit 737:862 und gegen Strikees Bremen mit 718:726. Am Sonntag waren es die Mannschaften von Vest Recklinghausen mit 773:749, VFL Wolfsburg mit 725:713 und Lucky Strikers Regensburg mit 741:642, denen sich BC Royal geschlagen geben musste. Mit dem Gesamtergebnis von 6152 Pins, die nur zu insgesamt drei Punkten aus Spielen und Bonus führten, fiel BC Royal auf den vorletzten Tabellenplatz zurück.

Es spielten: Nicole Blase (1707 Pins), Sandra Michel (1576), Laura Bahm (1363/8) Spiele, Stefanie Oellien (1063/7) Spiele und Martina Kolbenschlag (443/3).

Vom Pech verfolgt

Die erste und die zweite Landesliga spielten am gleichen Wochenende in Mannheim. Dort war die erste Mannschaft von Don Bosco GS, der in der ersten Landesliga zuletzt noch Chancen zum Aufstieg zugerechnet wurden, vom Pech verfolgt. Sie erzielte mit 5071 Pins zwar das zweitbeste Pinergebnis des Tages, konnte damit aber nur zwei von sieben Begegnungen für sich entscheiden. Mit den erzielten elf Punkten ist die Hoffnung auf den Aufstieg geschwunden. In der Tabelle ist das Team auf Platz vier abgerutscht.

Es spielten: Matthias Gehring (1436 Pins), Werner Gehring (1265), Horst Becherer (1220) und Michael Lauser (1150).

Auch die zweite Mannschaft der BC Royal Herren, die mit 4909 Pins das höchste Ergebnis der zweiten Landesliga erspielten, trauert den sechs verlorenen Punkten im Gesamtergebnis hinterher. BC Royal liegt zwar auf dem dritten Tabellenplatz, jedoch fünfzehn Punkte hinter dem Tabellenführer.

Es spielten: Robert Schroth (1311 Pins), Bernd Frey (1240), Rainer Schippers (1214) und Uwe Kolbenschlag (1144). red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.11.2019