Deutliches Zeichen im Abstiegskampf

Viernheim.„Wie kann es sein, dass Viernheim bisher nur 15 Pluspunkte erreichen konnte?“ Die Frage beschäftigte nicht nur den Hallensprecher der SG Lauterstein, sondern auch deren Spieler, Trainer, Fans –und auch die Viernheimer Handballer. Denn mit der Leistung, wie sie das Team im Auswärtsspiel gezeigt hatte, hätte sie schon deutlich mehr Punkte gesammelt und müsste nicht um den Klassenerhalt zittern.

Mit 35:22 gewann der TSV Amicitia sein Vier-Punkte-Spiel gegen den direkten Konkurrenten und schob sich in der Tabelle wieder zwei Plätze nach vorne. Die SG Lauterstein, die in der vergangenen Woche noch dem damaligen Tabellenführer SG Pforzheim/Eutingen eine empfindliche Niederlage beibrachte, wurde eiskalt erwischt von einer Viernheimer Mannschaft, die hochmotiviert und gut vorbereitet angereist war. Die Körpersprache der Spieler stimmte, jedem einzelnen Akteur war der Wille anzumerken, unbedingt die Punkte zu holen. So war Viernheim von Beginn an das dominierende Team, das sich schnell einen Vorsprung herauswerfen konnte. Nach dem 2:4 erhöhte der TSV Amicitia auf 4:8. Im Angriff ergaben sich schön herausgespielte Chancen, die zum überwiegenden Teil auch verwertet wurden.

Der gut aufgelegte Dennis Hoffmann im Tor hatte eine sehr quirlige Abwehr vor sich – die Defensive präsentierte sich anders als vor einer Woche im Heimspiel gegen Steißlingen als absolut ligatauglich. Maximilian Hornstein agierte sehr überzeugend im linken Rückraum und traf vor der Pause dreimal zur Fünf-Tore-Führung (10:15, 11:16, 12:17).