Deutsche Meister mit dem Team

Viernheim.Vier Nachwuchs-Triathleten des TSV Amicitia nahmen als Mitglieder des hessischen Landeskaders an der deutschen Meisterschaft teil. Die Viernheimer brachten einen Meistertitel und einen dritten Platz von Grimma mit.

Die deutschen Triathlon-Nachwuchsmeisterschaften wurden im Rahmen des Muldental-Triathlons ausgetragen. Es nahmen rund 360 Athleten der Jahrgänge 2000 bis 2005 in den Altersklassen Jugend B, Jugend A und Junioren teil, die allesamt dem jeweiligen Landeskader angehören. Für Hessen starteten die TSV-Amicitia-Triathleten Nina Heidemann, Kim Heidemann, Sophia Stößer und Moritz Göttler.

Nach dem Schwimmen in der Mulde wartete ein anspruchsvoller Radkurs mit Anstiegen, Abfahrten und technisch schwierigen Kurven auf die Starter. Das Laufen im Innenstadtbereich war auch für die Zuschauer attraktiv.

Als erster der Viernheimer Starter war Moritz Göttler bei der männlichen Jugend B an der Reihe. Den Grundstock für ein erfolgreiches Rennen legte er beim Schwimmen: Er verließ als Zweiter das Wasser und machte in der Spitzengruppe das Tempo auf dem Rad. Nach dem zweiten Wechsel lag Moritz Göttler auf Rang fünf. Auf der Laufstrecke konnte er sich noch auf den dritten Platz vorkämpfen und gewann damit eine Einzelmedaille.

Im nächsten Rennen ging die weibliche Jugend A gemeinsam mit den Juniorinnen an den Start. Kim und Nina Heidemann schafften es durch sehr gute Schwimmleistungen in die erste Radgruppe. Sophia Stößer konnte bei der zweiten Radgruppe mitfahren. Nach dem abschließenden Lauf kam Nina Heidemann als Achte bei den Juniorinnen ins Ziel. Auch Kim Heidemann schaffte als Neunte bei der Jugend A einen Top-Ten-Platz. In der gleichen Altersklasse erreichte Sophia Stößer auf Platz 21 von 45 Startern das Ziel.

Nach der Auswertung der Mannschaftsergebnisse war der Jubel im hessischen Lager groß: Kim und Sophia gewannen die Goldmedaille und den Titel als deutsche Mannschaftsmeisterinnen der weiblichen Jugend A, zusammen mit ihrer Mannschaftskollegin Jule Behrens, die den fünften Platz belegt hatte.

Bei den Mixed Team Relay sind Staffeln mit jeweils vier altersgemischten Startern pro Team im Einsatz. Der Landesverband Hessen schickte zwei Staffeln in den Wettbewerb, von den acht Startern kamen gleich drei vom TSV Amicitia. Nina Heidemann und Moritz Göttler waren in Team 1 am Start, Kim Heidemann gehörte zur zweiten hessischen Staffel. Podestplatzierungen konnten die beiden Teams nicht erreichen, die hessischen Starter belegten die Plätze 12 und 13 bei 24 angetretenen Mixedteams. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.07.2019