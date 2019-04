DFB-Juniorin gefordert

Linette Hofmann im Dress des deutschen Nationalteams. © DFB/Getty

Viernheim.Linette Hofmann vom TSV Amicitia Viernheim ist erneut in das Aufgebot der U15-Nationalmannschaft berufen worden. Die Fußballerin nimmt an der Länderspielreise vom 22. bis 28. April nach Tschechien teil.

Die DFB-Juniorinnen treffen am 25. April in Prestice und am 27. April in Domazlice auf die Mädchen der Tschechischen Republik. Neben Linette Hofmann stehen zwei weitere Spielerinnen aus dem Badischen Fußballverband im 22-köpfigen Kader von Bundestrainerin Bettina Wiegmann. Vor dem Einsatz im DFB-Trikot nimmt die 14-jährige Viernheimerin noch am Länderpokal teil. Mit der Auswahl des badischen Fußballverbands spielt sie zurzeit in Duisburg.

Dort messen sich jährlich die Auswahlmannschaften der Landesverbände im DFB. Bis Sonntag wird ermittelt, wer im Jahr 2019 die besten Talente der Jahrgänge 2003 und 2004 stellt. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019