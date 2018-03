Anzeige

„30 Jahre Mitarbeit im DGB Regionsvorstand und anschließend im Kreisvorstand sowie über 25 Jahre an der Spitze des Ortsverbands Viernheim, dieses Engagement wollen wir auf jeden Fall noch einmal angemessen würdigen“, so Treusch.

Er hob die aktive Arbeit des Ortsverbands hervor, der nicht nur alle traditionellen Feiertage der Gewerkschaften selbstverständlich jedes Jahr im Programm hatte. Neben der Feier zum Tag der Arbeit am 1. Mai und der Aktion zum Internationalen Frauentag im März, etablierte der Ortsverband unter Willi Thomas unter anderem auch regelmäßig einen eigenen Neujahrsempfang, Aktionen zum Equal Pay Day und war aktiv am Viernheimer Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November beteiligt. „Und wenn die DGB-Gewerkschaften zu einer Kampagne aufriefen, sei es zum Mindestlohn, zur Rente oder auch allgemein zu den Betriebsratswahlen – auf den DGB-Ortsverband Viernheim, allen voran Willi Thomas, war stets Verlass“, betonte Regionsgeschäftsführer Lars Treusch. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.03.2018