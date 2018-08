DGB kehrt zurück

Viernheim.Bereits ein gutes halbes Jahr nach der Auflösung plant der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Kreis Bergstraße die Neugründung des Viernheimer Ortsverbandes. Vor wenigen Tagen habe es dazu ein Vorgespräch gegeben, teilte der DGB gestern mit. „Für die Verteidigung von hart erkämpften Arbeitnehmerrechten und für die Durchsetzung von sozialer Gerechtigkeit sind starke Gewerkschaften und ein starker DGB unverzichtbar“, betonen DGB-Kreisvorsitzender Sven Wingerter (Wald-Michelbach) und der südhessische DGB-Regionssekretär Horst Raupp (Darmstadt) in einer Presseerklärung.

Laut dem Viernheimer Gewerkschafter Nils Burkhoff habe der DGB „bald wieder ein Sprachrohr in Viernheim, ein Sprachrohr der Demokratie und der Solidarität“. Mit Veranstaltungen und Aktionen will sich der DGB vor Ort „für gute Arbeit und gute Löhne, für Solidarität und für soziale Gerechtigkeit“ einsetzen. An einer Mitarbeit interessierte Gewerkschafter werden gebeten, sich unter den Mail-Adressen zu melden:

dgb.viernheim@gmx.de

sven.wingerter@gmx.de

horst.raupp@dgb.de red

