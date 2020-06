Diagnose-Laptop gestohlen

Viernheim.Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in die Räume eines Autohändlers in der Heidelberger Straße eingebrochen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, überstiegen die unbekannten Täter nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 19 Uhr am Dienstag und etwa 9 Uhr am Mittwoch die Umfriedung des Anwesens. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Von dort nahmen die Kriminellen einen Diagnose-Laptop im Wert von rund 1000 Euro mit. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06252/70 60 bei ihnen zu melden. pol

