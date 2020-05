Dialog mit Viernheimer Bürgern

Viernheim.„Die Stadt Viernheim lebt von der Aktivität ihrer Bürgerinnen und Bürger und einem gelungenen Zusammenspiel zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft“, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Grundvoraussetzung für ein überdurchschnittliches bürgerschaftliches Engagement sei die Einbindung der Menschen in politische Entscheidungsprozesse und Aktivitäten der Verwaltung.

Neben dem erst kürzlich veröffentlichten Transparenzbericht zähle auch die so genannte Vorhabenliste zu den Instrumenten einer Bürgerbeteiligung, um die Viernheimer frühzeitig über Projekte der Verwaltung zu informieren. „Sie soll den Dialog und die Rückkopplung zwischen Stadt und Bürgerschaft fördern sowie die Möglichkeit bieten, Vorhaben mitzugestalten“, betont Bürgermeister Matthias Baaß.

In knapper Form wird über verschiedene Vorhaben und deren Inhalt, politische Beschlüsse, Kosten und den aktuellen Bearbeitungsstand berichtet. Zweimal pro Jahr, im April und im Oktober, wird die Liste aktualisiert. Die jüngste Version aus dem September 2019 enthielt 23 Vorhaben, die von den Ämtern gemeldet wurden. Neue Punkte wurden laut Verwaltung nun ergänzt, die bisher aufgeführten Projekte aktualisiert. Abgeschlossene Vorhaben tauchen nicht mehr auf.

Zustimmung des Ausschusses

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 24. April der Veröffentlichung der Vorhabenliste zugestimmt. Sie ist auf der Internetseite viernheim.de unter der Rubrik „Rathaus und Politik“ im Menüpunkt „Bürgerbeteiligung“ einsehbar. Für Rückfragen steht Philipp Haas vom Haupt- und Rechtsamt unter Telefon 06204/98 83 20 oder per E-Mail unter phaas@viernheim.de zur Verfügung. red

Info: Vorhabenliste der Stadt unter viernheim.de

