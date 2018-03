Anzeige

Viernheim.„Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) bietet jungen Menschen die Chance, sich im Bundesfreiwilligendienst (BFD) für die Gemeinschaft zu engagieren“, so der Verein in einer Pressemitteilung. „Wer sich sozial einbringen und etwas für die eigene berufliche Entwicklung tun möchte, ist bei uns richtig“, erklärt Susanne Frenzel, die in der Geschäftsstelle der AWO für den mobilen Menü-Service und den mobilen sozialen Hilfsdienst zuständig ist.

Die AWO vergibt wieder drei Stellen, Voraussetzungen seien Motivation, Zuverlässigkeit und der Führerschein Klasse B. Dafür biete der Verein eine verantwortungsvolle Aufgabe im Kontakt mit älteren oder hilfebedürftigen Menschen und den Einblick in soziale Aufgabenfelder der AWO. Ein Taschengeld gebe es obendrein, so Frenzel weiter.

Die Freiwilligendienste bestehen aus der praktischen Hilfstätigkeit und Bildungstagen, die von der AWO Hessen-Süd über das Jahr verteilt in mehrtägigen Bildungsseminaren organisiert werden. Diese Seminare dienen der Persönlichkeitsbildung, der Erweiterung von Sozialkompetenzen sowie der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit. Die Reflexion der praktischen Erfahrungen sowie der Austausch der Freiwilligen untereinander bilden einen Schwerpunkt der Seminararbeit.