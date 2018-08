Die Brause aus der Zeitung

Viernheim.„Wann sind wir endlich da?“, rufen die Mädchen und Jungen. Clown Paul auf der Bühne hat Ferien und will verreisen. Zusammen mit seinen jungen Zuschauern im TiB überlegt er, wie er in den Urlaub kommen könnte. Und der Clown weiß, dass die Frage der Kleinen immer die gleiche ist – egal ob er sich mit dem Auto, dem Motorrad oder dem Flugzeug auf die Reise macht. Das Kindertheater „Rote Nase“, das zu Gast in Viernheim ist, hat sich den Schwerpunkt gesetzt, seine kleinen Zuschauer auch aktiv mit einzubinden.

Manchmal sind aber auch die Erwachsenen gefordert und müssen aktiv mitmachen. „Ich brauch eine Geh-Hilfe“, meint der Clown, „ach nein, einen Gehilfen“. Viele Viernheimer Kinder bekommen so eine Aufgabe bei der Aufführung. Sie halten Clown Paul das Handtuch, als der sich am Strand umziehen will - und kichern laut über die blau-weiß gestreifte Badehose. Sie unterstützen Paul, als er den Sonnenschirm nicht findet und ihn auch nicht aufspannen kann. Erst lachen die Kinder über den ungeschickten Mann, und sind Sekunden später mucksmäuschenstill, damit sie das Klacken hören, wenn der Schirm einrastet.

Auch der gemütliche Liegestuhl wehrt sich, und die Mädchen und Jungen helfen, das Gestell richtig aufzuklappen. In seinem Koffer voller Sachen hat der Clown noch viel mehr. „Buch“, „Kleider“, „Handtücher“, „Sonnenbrille“ rufen ihm die Kinder zu, was sie für den Urlaub in ihren Koffer packen.

Kinder spielen Tennis

Paul hat dagegen zwei Tennisschläger eingepackt, nimmt ein Schmetterlingsnetz als Netz und lässt zwei Kinder gegeneinander spielen.

Der Clown selbst führt den Ball – und die Tennismatchzuschauer lachen laut. Am Ende werden sie ganz aufmerksam und sind ganz erstaunt: Paul kippt Wasser in eine Zeitung, dreht sie dreimal herum und gießt leckere Brause aus – klar, dass es da besonders lauten Applaus für den ulkigen Clown gibt. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.08.2018